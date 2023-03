LIBERO PENSIERO Trasporti in Italia. Dove si fanno figli e figliocci

Trasporti in Italia. Dove si fanno figli e figliocci. Ma bisogna anche saper chiedere.

La notizia è questa. Ben 44 treni al giorno percorrono la tratta ferroviaria Mantova- Codogno, di circa 88 km.

Questa tratta fa parte della relazione Mantova-Cremona-Milano.

Ebbene, questa tratta - a binario unico elettrificato - serve una popolazione inferiore alla nostra umbra da Foligno a Terontola.

Risulta che, a breve, sulla linea lombarda inizieranno i lavori per raddoppiare una prima tratta di 36 km.

Evidentemente serve e fanno benissimo le comunità interessate a sollecitare il potenziamento.

Insomma, facendo i debiti paragoni con la ferrovia umbra, resta difficile giustificare come una ferrovia di importanza provinciale possa catalizzare una così forte attenzione. Al contrario della nostra.

La Foligno-Terontola fa parte dell'unica dorsale regionale. Quindi a un livello superiore.

Non si capisce come mai, malgrado le chiacchiere del raddoppio, la terra umbra non goda almeno della stessa attenzione.

Evidentemente: bisogna saper chiedere. Distinguendo i due significati dei verbi latini QUAERO e PETO.

Il primo significa “chiedere per sapere”. Il secondo, invece, vale il più concreto “chiedo per ottenere”. Appunto.