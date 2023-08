LIBERO PENSIERO Spoleto-Norcia. Parola d’ordine ‘eliminare’

Una storia che radica ai primi del Novecento. Una società chiamata Società Subalpina Imprese Ferroviarie, con a capo l'ingegnere svizzero Giacomo Sutter, ebbe in concessione, nel 1912, la costruzione e la direzione di due ferrovie a scartamento ridotto: la Spoleto-Norcia e la Domodossola-Locarno.

Ferrovie, distanti, ma analoghe. Il futuro delle due ferrovie di egual lunghezza (52 km) e di pari popolazione da servire, è risultato difforme: hanno infatti avuto due destini diversi.

Noi distruggiamo, gli Svizzeri conservano. La Spoleto-Norcia, seppur tecnicamente più ardita e bella, si scontrò con la volontà politica imperante degli anni ’60 nel classificare alcune linee ferroviarie come "rami secchi" da recidere senza pietà.

Quale lo scopo? Privilegiare la gomma. Emerse la precisa volontà di una gestione su gomma, magari per esclusivi interessi inconfessabili o da tenere sotto traccia.

Quale utilizzo? L'utilizzo del sedime ferroviario per posizionare acquedotti, elettrodotti, gasdotti e la possibilità di allargare, in alcune tratte, la sede stradale a spese di quella ferroviaria.

Lo sport preferito nei “meravigliosi” anni Sessanta. Insomma, in questo periodo, in Italia sopprimere una ferrovia diventò un gioco da ragazzi (oggi il destino è un po’ diverso perché, al limite, viene categorizzata come linea storica e messa in gestione alla Fondazione FS).

Gli Svizzeri conservatori: mica scemi! Per la Locarno-Domodossola, non fu possibile smantellare, in quanto questa linea risiedeva per 20 km in territorio svizzero. E fu la sua salvezza.

Perché condannare a oblio perenne la Spoleto-Norcia? Oggi, dalle nostre parti, permane questa ostilità verso la riapertura della Spoleto-Norcia, tanto da proporre sistemi che possano ostacolare questa possibilità.

Che se ne fa? Va in auge l’idea di trasformare il percorso ferroviario in una pista ciclabile con giustificazione assurde come: le normative non permetterebbero la riapertura, i frati sono contrari , qualche chilometro di percorso è stato smantellato per allargare la strada… e così via con altre amenità.

No a un nuovo Rinascimento umbro. La verità è la stanchezza della politica ma anche la ristrettezza della mentalità umbra a soffocare ogni velleità di rinascita. Che, in questo caso, sarebbe un vero e proprio Rinascimento.