LIBERO PENSIERO Ottimizzazione dei trasporti ferroviari in Umbria. È possibile. Anzi, facilissima

Da Terni a Milano-Rogoredo (stazione di ingresso al capoluogo Lombardo) sostituendo la fermata di Firenze S. Maria Novella con Firenze Rifredi oppure Firenze Campo Marte e saltando la fermata MedioPadana.

Basterebbe questo a far risparmiare 30 minuti.

Sommando la percorrenza del Frecciarossa da Terni a Perugia (che è di 68 /70 minuti) la percorrenza totale Terni-Milano sarebbe di 4 ore e 10 minuti e non 5 ore.

Questo tipo di ottimizzazione è in atto per il Frecciarossa Potenza-Milano (al quale hanno lasciato la fermata di Napoli Afragola togliendo Napoli Centrale).

Medio Etruria = danno sicuro per noi Umbri. Certo è che la MedioEtruria comporterà per l'Umbria la deviazione dei passeggeri perugini diretti su Roma e sud Italia sul terminal toscano.

Insomma: lavoriamo per i nostri cugini toscani.

Con la conseguenza che le sei coppie di treni giornalieri Perugia-Roma spariranno dalla circolazione e con il risultato che da Foligno a Orte viaggeranno solo i treni che provengono dalle Marche: ossia 12 coppie giornaliere di convogli.

Dove sta la Medio Etruria? Situata a 45 minuti da Perugia da fare in auto, 1 ora e 5 da Assisi, 1 ora e 20 da Foligno, 1 ora e 45 da Spoleto, 2 ore e 15 da Terni. Mah, tu chiamalo beneficio!

Rispondiamo a questa serie di semplici domande:

A- con soli 24 treni al giorno (tutti regionali e qualche sporadico Intercity) si farà il potenziamento da Spoleto a Terni?

B- Con la Medio Etruria in Toscana, i soldini degli umbri vanno a finire nelle tasche dei Toscani o in quelle di noi Umbri?

C- È sicuro che Terni, con il terminal di Orte, potrà disporre di ulteriori Frecciarossa? E se per caso il Lazio dovesse decidere di eliminare questo servizio, quale sarà poi la soluzione per Terni?

D- Premessa: secondo un calcolo dall' Università Federico II di Napoli, l'attivazione dei Frecciarossa su un territorio può incidere positivamente del 7% sul PIL;

domanda: i costi per approntare 3 coppie di Frecciarossa al giorno in Umbria (2.100 km di freccia che sostituiranno altrettanti chilometri di treno Intercity o regionali) superano il beneficio di cui può disporre questo territorio? Sembra di no.

E- Se appunto esiste questo beneficio economico legato all’efficienza delle infrastrutture, ne godrà solo la Toscana o ne beneficerebbe anche l'Umbria attivando la Media Etruria?

RISPOSTA LAPALISSIANA: la prima che hai detto. Ossia: come fare beneficenza a una regione che sta meglio di noi.