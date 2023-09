LIBERO PENSIERO Non è vero che i Frecciarossa costano troppo

Spieghiamoci con un esempio. Quello, virtuoso, della Basilicata che sa spendere.

La regione Basilicata sta pagando il suo Frecciarossa, da Salerno a Metaponto, circa 2,5 milioni di € ogni anno, macinando, da Salerno (dove finisce la dorsale ad Alta Velocità), 197.000 chilometri.

Considerando i quasi 200 mila Km all’anno, il costo medio assomma a 12,6 €/km.

Pagano l’Alta Velocità quanto noi paghiamo un regionale. Ma perché un nostro regionale veloce, finanziato dalla regione Umbria, costa tra 10 e 12 €/km?

Esiste una giustizia nazionale che riveda questa iniquità?

Insomma: perché alcune regioni, come l’Umbria, non possono usufruire, come tutte, di un trasporto di qualità finanziato direttamente dal governo nazionale?

Insomma, è fuorviante, e falsa, la litania che noi non ci possiamo permettere il servizio Frecciarossa.

C’è, addirittura, chi si è lasciato convincere che i binari umbri non sono adatti per i Frecciarossa. Ma è una menzogna, smentita dai fatti

A binario unico e più lento. Il Frecciarossa lucano, come altri ancora, percorre ben 200 km di binario unico a velocità più basse della nostra dorsale Arezzo-Perugia-Foligno-Terni-Orte.

Da noi si può andare ben più veloci. Per il Frecciarossa lucano la velocità oscilla tra: 85/100/110/130 km/h mentre sulla linea umbra oscilla tra 110/120/135/140/150/180 km/h.

A voler essere precisi.