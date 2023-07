LIBERO PENSIERO. Mobilità perugina. Errato mantenere tre sistemi diversi

Sfumato definitivamente il progetto del TramTreno sulla FCU. Avrebbe consentito alle carrozze di proseguire nell'area urbana di Perugia come una tranvia. Procedendo poi verso il Santa Maria, Castel del Piano e altrove.

È invece ufficiale l’annuncio, e la partenza dei lavori, del BRT. Tocca farsene una ragione. Ma non è vietato esprimere dubbi e perplessità. Anzi: quasi-certezze.

Abbiamo già parlato dell’errore del sistema di trazione a batterie. E Perugia non è Metromare di Riccione. Ma i debiti sono una certezza fin d’ora.

Contro il Bus Rapid Transit non abbiamo preclusioni di principio. Ma nutriamo certamente molte riserve in termini di efficiente risposta alle necessità di movimento, in materia di tempi di percorrenze, in prospettive di probabili (anzi certissimi) sbilanci economici.

È stato scelto di mantenere il Minimetrò e collegarlo con il BRT (un bus) da Fontivegge a Castel del Piano, mescolando più sistemi di trasporto.

Si tratta di quella esecrata “rottura di carico” consistente nella sicura scomodità, per il viaggiatore, di cambiare mezzo, prendendo armi e bagagli e trasferendosi da qualcosa a qualcos’altro. Pioggia o neve, nebbia o solleone.

Il risultato inevitabile consiste nella forte probabilità che verranno a generarsi, e sommarsi, tre debiti.

Il primo, sicuro, è quello prodotto dall’attuale infrastruttura ferroviaria Città di Castello-S. Anna.

Il secondo, certissimo e accreditato da anni di rosso, è il debito che produce il Minimetrò.

Il terzo, altamente probabile, è il debito che produrrà il BRT.

La conclusione è irrefutabile. Saremo sommersi dai debiti. Che lasceremo incoscientemente in eredità a coloro che verranno.

Meditate gente! Anche se ormai è troppo tardi. Oggi qualcuno gongola per il business. Domani, qualcun altro piangerà sul latte irreversibilmente versato.