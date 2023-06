LIBERO PENSIERO Intercity delle mie brame…

Intercity notturni delle mie brame… Adriatica interrotta (dal maltempo) e Intercity notturno in transito da noi. Magari avvenisse regolarmente. Non per caso, ma per responsabile programmazione.

È transitato a Bastia un Intercity notturno (ha le carrozze colorate di blu), con 10 carrozze e due locomotive E464. Un paio di notti fa ne sono transitati altri tre, direzione Terontola-Foligno.

Da dove vengono. E dove vanno. Sono treni sicuramente deviati, provenienti dalla Puglia e diretti a Milano-Torino-Venezia-Trieste perché l’Adriatica è interrotta tra Cesena e Bologna.

Perché non anche da noi? La particolarità sta nel fatto che questi treni notturni potevano benissimo, già anni fa, venire a servire la nostra Umbria via Terni- Spoleto-Foligno-Assisi-Perugia.

Invece passavano per altrove. A decine transitavano per Orvieto-Chiusi-Terontola, ignorando una proposta uscita dalla bocca e dalla mente di chi ha competenze. E buon senso.

Cosa ostava? Nulla. Semplice incomprensione del problema. I padroni del vapore giustificavano l’impossibilità con situazioni tecniche inesistenti. Assurdità che, alla prova dei fatti, si scioglievano come neve al sole. Se passano, è segno che si muovono in sicurezza. Dunque?

Prova ne sia che, adesso, passano tranquillamente… e ci fanno bye bye. Infatti gli Intercity stanno transitando per la nostra linea senza problemi. Prova provata dai fatti. Non chiacchiere.

Sarebbe non solo possibile, ma anche utile e auspicabile. Il passaggio di alcuni Intercity notturni per Perugia era ed è possibile e opportuno. Anche per questione di orario. Lo spieghiamo con un esempio lampante.

Meglio farlo passare per Perugia che farlo sostare a Firenze. Incredibile ma vero. Un treno notturno da Napoli per Milano, per non farlo arrivare troppo presto a destinazione (poiché i viaggiatori ancora dormono), veniva fatto sostare magari a Firenze e a Bologna per lungo tempo, anche un’ora.

Invece che un’ora fermo sui binari, facciamolo venire qui. Questi treni inutilmente fermi avrebbero potuto allungare la percorrenza transitando utilmente per l’Umbria, come sta avvenendo in questi giorni per cause di forza maggiore.

“L male che un vòle nn’è mai troppo”. Saremo anche Regione sfortunata per i trasporti. Ma va onestamente riconosciuto che il disservizio siamo andati a cercarcelo. E si continua a farlo. Fino a quando?