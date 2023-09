LIBERO PENSIERO Il paradosso di agganciare l'Alta Velocità tramite una stazione lungo la Direttissima in terra toscana chiamata MedioEtruria

La proposta umbra ha lasciato attoniti gli stessi toscani che non immaginavano lontanamente quanto gli amministratori umbri fossero masochisti in materia di scelte strategiche.

Fotocopia dell'antica Terontola che, per quasi un secolo e mezzo (esattamente 148 anni) fece penare gli umbri per agganciare i treni buoni con il resto d'Italia.

Meraviglia delle meraviglie. Anzi la meraviglia dei cugini toscani crebbe ancor di più, quando si sentirono proporre una linea ferroviaria da Arezzo a Sansepolcro, che gli aretini individuarono subito come un primo collegamento ferroviario Arezzo-Fano: è da più di un secolo che nell'aretino se ne parla. Insomma: piove cacio sui maccheroni. Come dire di no?

Facciamoci del male. In Umbria la politica sta attivando un lavoro di tenace depotenziamento tout court del proprio assetto ferroviario.

La denuncia di Italia Nostra perugina e del Comitato Ultimo Treno. È stata anche presentata una mappa dei trasporti umbri dove compare la rete superstradale della Regione che confluisce tutta in un punto della Toscana presso il villaggio di Creti [nome che consentirebbe una facile ironia, dalla quale ci asteniamo]

A nostro danno. La particolarità di questa mappa inserita nel nuovo PRT 2023-2032 è che sono scomparse le nostre linee ferroviarie principali Orte-Falconara e Foligno-Terontola, proprio per dimostrare che a questa fantomatica MedioEtruria si va solamente in superstrada.

Questa scelta ha fatto gridare al tradimento il sindaco di Arezzo che per la MedioEtruria il PRT precedente umbro indicava Rigutino (pochi km a sud di Arezzo) come la soluzione migliore.

Quale conseguenza ha prodotto la scelta di Creti? L'ira degli aretini e dei chiusini che, a quanto pare, non sono soli; infatti Chiusi, con una corona di altri comuni contermini, sia toscani che umbri, non chiedono più la stazione in linea MedioEtruria, ma pretendono che alla stazione comprensoriale venga assicurata la sosta certa di 3 o 4 coppie di Frecciarossa giornalieri, stimolando Arezzo a fare altrettanto.

Insomma, va chiarito agli aretini che, con la MedioEtruria, perderebbero il servizio Frecciarossa in centro città. Quindi le due stazioni verrebbero sacrificate per gli interessi umbri. Scelta che, come vedremo, porta problemi seri anche alla nostra Regione.

Ma di questo parleremo, a breve, in una prossima riflessione sulle reazioni dei Comuni umbri.