LIBERO PENSIERO I Frecciarossa a casa nostra. Altro che Media Etruria!

L'alternativa Medio Etruria in terra toscana per giustificare la possibilità di avere più Frecciarossa disponibili. Una contraddizione in termini.

Il mondo al contrario. Ossia: come ti miglioro i trasporti umbri realizzando infrastrutture in terra toscana.

Una scelta che andrebbe confortata dai numeri. I quali, invece, dicono tutt’altro.

Venerdì 22 settembre siamo andati, insieme a un esperto, alla stazione di Fontivegge e abbiamo monitorato il numero dei passeggeri di tre treni serali provenienti da nord.

Precisamente il Regionale Veloce 4089 delle ore 22:18, il Frecciarossa 9329 delle ore 22:30 e l'Intercity 599 delle ore 23:17.

Ecco i conti. Sono scesi dal Regionale 30 passeggeri, dall'Intercity 40 e dal Frecciarossa ben 180.

A riprova del fatto che il Frecciarossa a casa nostra funziona alla grande.

Laddove la scelta della MedioEtruria venisse attuata, se ne deduce che, malgrado questi numeri, la stazione ferroviaria di Perugia non avrà più senso.