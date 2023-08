LIBERO PENSIERO Ha ragione Salvini e torto la Porzi. Parola del colonnello Alessio Trecchiodi

Dice l’esperto di trasportistica: “Ho scritto alla consigliera Donatella Porzi, storica nemica della variante dell'Ancona-Roma per Perugia aeroporto, perché vuole sostenere il raddoppio per Fossato di Vico-Gualdo Tadino-Nocera umbra, dove nessun treno veloce avrebbe sosta”.

Dove sbaglia, a tuo avviso?: “Sto cercando in tutti i modi di spiegare che la Orte-Falconara non è più strategica per RFI per i motivi che alla consigliera tento di chiarire nella lettera che le ho inviato”.

Quali le criticità, quali gli errori?

“Da una parte la Medio Etruria e dall'altra la rinuncia alla variante e quindi alla trasversale Ancona-Perugia-Firenze-Pisa-Genova. Temo che l'Umbria ancora una volta perderà il treno”.

È vero che dai ragione a Salvini?

“Salvini ha ragione: non si può congelare una somma consistente del PNNR per un'opera che non si farebbe comunque prima del 2027. E in futuro, quando la Orte-Falconara si dovrà realizzare con i soldi nazionali, essa verrà messa a confronto competitivo con altre opere ferroviarie ben più importanti come la trasformazione dell'Adriatica in alta velocità (specialmente nella tratta Rimini-Pesaro-Ancona-Pescara, dove la storica corre al ridosso delle case).

Allora?

“A quel punto, in presenza di ristrettezze economiche, cosa farà? Spingerà per una Orte Falconara depotenziata oppure per l'Adriatica ad alta velocità? Non approvando la variante che avrebbe attivato percorsi alternativi importanti, rischiamo di perdere l'assetto ferroviario. È questo il senso della mia valutazione”.