LIBERO PENSIERO Caro Taxi, quanto mi costi

Corciano. Caro Taxi, quanto mi costi: 20 euro per 2 chilometri. No, grazie. Richiesta e circostanze testimoniate da un audio in nostro possesso.

È urgente che il Comune di Corciano istituisca un servizio taxi. Questo il succo di un’iniziativa che muove da Luca Camicia. Il quale (da privato cittadino, ai sensi dello Statuto comunale vigente) presenta una bozza di delibera da sottoporre all’eventuale approvazione del Consiglio comunale della città di Coragino.

Alla richiesta del prezzo per il servizio taxi di due chilometri (Ellera-San Mariano), una signora si è sentita chiedere la rispettabile cifra di ben 20 euro.

La giustificazione è legata alla circostanza che il taxi dovrebbe partire da Perugia e quindi mettere in conto il relativo chilometraggio.

Da qui la proposta di istituire un servizio taxi che avrebbe almeno due sicuri benefici: quello di calmierare i costi, a tutto vantaggio della collettività. In carenza di mezzi pubblici. Oltre allo scopo, non secondario, di creare occupazione. Potrebbe trattarsi anche di una specie di navetta da utilizzare come taxi collettivo. E al Comune non costerebbe un centesimo.