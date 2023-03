LIBERO PENSIERO Acquisti internet, pacchi violati

Acquisti internet, pacchi violati. Si beccano fregature, ma è possibile difendersi. Rifiutando il collo manomesso. Le insidie più comuni dell’e-commerce risiedono nelle manomissioni.

Esistono vettori legati alle aziende o emanazione delle stesse (Amazon, ad esempio). E in quel caso c’è da stare tranquilli.

Ma ci sono aziende che si appoggiano a soggetti poco affidabili. Uno di questi è notoriamente uno dei maggiori erogatori di tale servizio al livello nazionale, ma gode di pessima fama. Nel senso che, abbastanza spesso, i pacchi giungono palesemente violati. E dunque risultano mancanti delle parti incluse nell’ordine.

È accaduto anche all’Inviato Cittadino. Il quale, come altri, si è trovato in imbarazzo. Quando il pacco risulta palesemente violato si può rifiutarlo? Ci era stato detto di no. Seguendo il brocardo “primum solvere inde repetere”. Insomma, la scelta più ovvia sembrerebbe quella di non pagare il contrassegno e rinviare al mittente. Anche perché non è possibile verificare il contenuto e, se è tutto a posto, accettare.

L’addetto spiega che ciò non è possibile. Ma ha torto. E chi ci crede cade nella trappola.

Infatti le cose – a parere di un noto avvocato perugino – non stanno così. Ci racconta, anzi, che a lui stesso è capitato un inghippo analogo. Aveva spedito un collo contenente prodotti dolciari. Ma il destinatario non lo ha mai ricevuto. Quella cioccolata è finita nello stomaco di qualche addetto allo smistamento o alla consegna.

Insomma: se il pacco risulta palesemente violato, è possibile rifiutarlo, non pagare e chiedere che venga restituito al mittente. L’Inviato Cittadino non lo ha fatto. E se ne rammarica.

E se il pacco non arriva proprio? Se il contratto prevede il contrassegno, non ci sono problemi. Il pacco non è integro, la merce è probabilmente incompleta o deteriorata, e io lo rimando al mittente.