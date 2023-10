LIBERO PENSIERO. A proposito di Medio Etruria. I sindaci di Perugia, Assisi, Bastia, Foligno… dicano la loro

Un misero bacino di 350.000 abitanti dei quali dispone Orte è in grado di produrre non più di 100 passeggeri complessivamente, al giorno. Quindi un Frecciarossa basta e avanza.

C’è chi invece propone un sistema di Frecciarossa come ce l'hanno le città di Udine, Pordenone, Conegliano e Treviso (269.000 abitanti) che non vogliono andare a prendere il Frecciarossa a Mestre, ma godono di 5 coppie di Frecciarossa a casa loro.

È un paradosso che 450.000 abitanti delle più importanti città umbre, immerse in un bacino di traffico di 1,3 milioni, dovrebbero andare alla MedioEtruria e a Orte.

Dove sta la Medio Etruria? Situata a 45 minuti da Perugia da fare in auto, 1 ora e 5 da Assisi, 1 ora e 20 da Foligno, 1 ora e 45 da Spoleto, 2 ore e 15 da Terni. Mah, tu chiamalo beneficio! Lo abbiamo detto e lo ripetiamo.

Il Lazio, diversamente dall’Umbria, decide per il meglio. La buona notizia è che la Regione Lazio finanzia la fermata ad Orte e Cassino/Frosinone per 10 anni.

Hanno capito che le fermate storiche funzionano meglio delle nuove stazioni. Che significa? Che in queste due località è caduta l'ipotesi di realizzare la stazione in linea come si chiedeva.

Hanno tratto insegnamento dalla Medio Padana. La vicenda della Medio Padana ha insegnato loro che le fermate alle stazioni storiche del bacino emiliano producono più viaggiatori della Medio Padana.

Venendo a noi. Quindi, è esatto e vincente quello che Italia Nostra e il Comitato Ultimo treno affermano: ossia che tre coppie di Frecciarossa in Umbria producono più viaggiatori per il sistema AV della Medio Etruria.

Medio Etruria: una scelta poco democratica. Riguardo alla scelta della Medio Etruria, i pareri positivi sono venuti dalla Confindustria perugina e dalla Camera e Commercio. Ma questo ha fatto gridare al tradimento il sindaco di Arezzo per la scelta di cambiare l'ubicazione a Creti.

Perugia, Assisi, Bastia, Foligno… se ci siete, battete un colpo! Mancano, ad oggi, i pareri dei Comuni di Perugia di Assisi/Bastia di Foligno e di Spoleto che sarebbero i principali generatori di utenti per la Medio Etruria! Perché stanno zitti?