LETTI PER VOI Velimna, gli Etruschi del Ponte. Una storia lunga vent’anni

Alvaro Mancioli è co-fondatore della “Pro Ponte” e ideatore di Velimna.

L’opera ha il titolo Velimna, storia di un evento. Vent’anni di Cultura e Passione.

Il libriccino è prefazionato dall’Assessore alla Cultura del Comune di Perugia Leonardo Varasano in una nota intitolata Vent’anni preziosi al servizio della storia etrusca di Perugia.

Lo studioso ci ricorda come la storia di Perugia “può provocare vertigini, tanto è profonda, intensa, caratterizzata da fasi di grandezza, decadenza e fiero riscatto”.

Per parte sua, Mancioli, in un’ampia introduzione Velimna, dalla genesi ad oggi, ripercorre gli step della manifestazione, declinata nei suoi aspetti sociali e culturali. A far capo dalla Tavola Lunga fino all’incontro con Mario Torelli, Michele Bilancia, Luana Cenciaioli e, successivamente, Agnese Massi Secondari. Senza dimenticare la figura e il ruolo di Ennio e Mario Boccacci, coi loro qualificati contributi per costumi, manufatti, sfilate.

Citando anche Giorgio Pucciarini, Giusi Velloni, Vinicio Pagliacci, Marcello Coletti, Novella Mancini, Paolo Tintori, Gino Goti, il co-fondatore Fausto Cardinali. E i più recenti Roberta Cardinali, Antonio Brunori, Antonello Palmerini, Paolo Testi…

A seguire, una dotta introduzione di Luana Cenciaioli, direttore scientifico della manifestazione, ricordando numerose occasioni nelle quali gli Etruschi del Ponte si sono recati in trasferta, realizzando presenze e testimonianze qualificanti.

Seguono pagine di sintesi su temi e attività di ciascun anno. A far capo dal 2002: Etruschi del fiume, la donna etrusca, a tavola con gli Etruschi, il vino nettare degli dei, lo sport, carri e armi, la donna e la casa, la scoperta dell’Ipogeo, 10 anni con gli Etruschi, cosmesi e bellezza, lingua e scrittura, commerci e relazioni, l’eros, Etruschi e umbri gente di confine, Perugia etrusca, edizione speciale del 2019, giornate etrusche, gli Etruschi e Roma, capolavori dell’arte etrusca.

Ciascuno step è accompagnato dalla relativa locandina dell’anno di riferimento.

È da ricordare che i vari convegni sono stati regolarmente seguiti dalla pubblicazione degli atti.