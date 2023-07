LETTI PER VOI Un magnifico tris di ‘quaderni’ illustra il Borgobello

Un’edizione fuori commercio, di assoluto pregio. Curata e coordinata da Luana Cenciaioli.

Il primo quaderno, “Alberi storici del Borgo” è opera di Luana Trinari, botanica e tecnico paesaggista.

Dopo una prefazione di carattere storico e giuridico, Luana descrive il Ginkgo Biloba dei Tre Archi, il Cedro di Sant’Anna, il Cedrus Libani del Donini, il Corbezzolo dell’Orto medievale di San Pietro, il Pino d’Aleppo sul muro di cinta dell’Orto medievale, i Lecci di San Pietro e del Frontone. Un patrimonio monumentale di riguardo da custodire gelosamente.

Il secondo quaderno s’intitola “I quattro artisti del Borgo”, a cura di Michela Morelli, già responsabile del concessionario dei servizi del Circuito museale del Comune di Perugia.

Racconta il poker di pittori Gerardo Dottori (nato in via del Deposito), Manlio Bacosi, Raffaele Tarpani (da via degli Archi) e Filiberto Paoloni.

Il terzo quaderno, a cura di Fiorenza Mosci, ha per titolo “Alla scoperta delle chiese e degli oratori nascosti”.

Si parte dalla Chiesa di San Giuseppe al Crocevia, passando per l’Oratorio di San Pietro Martire, Santa Maria delle Orfanelle (oggi Tempio massonico), Santo Stefano del Castellare (inglobato in San Domenico), l’Ospedale dei Pellegrini (oggi falegnameria Gianni Caponi), le Repentute (Comando della Regione Umbra dei Carabinieri), Santa Maria di Colle (oggi Auditorium Marianum), Sante Caterine Colombe (oggi ospita i Vigili del Fuoco), Chiesa di San Giacomo Maggiore (Zebedeo), tra le “due Porte” (oggi scuola di musica), Chiesa delle Zitelle e Derelitte, San Girolamo (oggi cinema Zenith), Madonna di Braccio…

Come si vede, un “riuso” massiccio di luoghi filantropici o religiosi.

Una trilogia indispensabile. Una pubblicazione che, per chi ama Perugia, è proprio un peccato non avere.