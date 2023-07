LETTI PER VOI Un bel libro di Andrea Maori che racconta l’eccidio di Ponte Valleceppi

Titolo per esteso “Ova vinum et mulieres... Donne vittime di guerra Dall’eccidio di Ponte Valleceppi a Perugia del 27 giugno 1944, ai fatti di Terni, Narni, Arezzo, Lastra a Signa e Gubbio”.

Andrea prosegue nella linea di inesausto ricercatore, storico che si avvale di un robusto supporto di carattere archivistico.

Premette: “Questa ricerca non sarebbe mai stata realizzata senza il desiderio di Marta Brachini, amica carissima, di far luce sui fatti delittuosi del 27 giugno 1944, quando la nonna Demetra fu uccisa insieme a Caterina Faffa”.

Andrea si è confrontato con Marta, svolgendo ricerche di fonti bibliografiche, anche per il supporto nella traduzione e sintesi di alcuni passaggi dei report britannici rintracciati a Londra.

Cominciando dal lavoro di trascrizione dall’originale del report del Sergente Huggins da parte di Marc Alan Di Martino.

Ringraziamenti sentiti a Claudio Biscarini e a Tommaso Rossi per alcune indicazioni metodologiche in fase di ricerca.

Gratitudine anche a Simon Fowler senza il quale la riproduzione di materiale archivistico a Londra sarebbe stata particolarmente ardua.

Appoggio sicuro anche quello di Antonella Pesola, specie per il saggio sulla lapide che custodisce la memoria delle vittime della guerra mondiale in Ponte Valleceppi.

Da non trascurare l’aiuto fornito da Lino Galletti per la disponibilità a far consultare l’archivio del padre Mario. Oltre a quello di Sandra Zanoia, pronta a fornire utilissimi suggerimenti redazionali.

Dunque, un’opera – a suo modo – collettiva. A dimostrazione di come quei fatti siano ancora in grado di sollecitare le menti e smuovere le coscienze.

Per stare dalla parte delle donne. L’‘altra metà del cielo’, spesso vittima di un inferno di odio e sopraffazione.

Il volume esce per la Collana “Storia e microstorie”, ideata, curata e diretta da Paolo Alessandro Lombardi delle Edizioni Era Nuova

Opera impreziosita dalla copertina con “Rivoluzionari, partenza”, un’opera di intensa forza iconografica dell’ottima Rita Albertini.