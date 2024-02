LETTI PER VOI Suoni diversi, suoni di/versi. Ultimo libro multilingue di Francesco Curto

Una copertina originale della pittrice perugina Serena Cavallini effigia Palazzo Gallenga col terrazzo su cui sventolano cinque bandiere: sono quelle di altrettanti idiomi, uno nativo e altri quattro nei quali è voltata la pagina del sensibile poeta calabro-perugino Francesco “Ivan” Curto.

A dire il vero, sarebbe potuta sventolare anche la bandiera della Regione Calabria, dato che una robusta sezione poetica è espressa nella lingua nativa, col titolo Le mie radici, dedicato alla memoria del fraterno amico Franco Le Pera. Non è stata messa, forse perché elevare al rango di prestigio nazionale la lingua calabrese poteva apparire operazione burbanzosa, ma non è così. Se è vero che personaggi come Vincenzo Padula, concittadino di Curto, ne hanno studiato aspetti storici, linguistici e demologici assolutamente degni di memoria.

Ed è proprio questa parte in dialetto che, come curatore del volume, ho deciso di prefazionare (Dialetto per affetto). Mentre la parte generale è stata consegnata nelle mani sapienti di Luigi Maria Reale che ha già reso onore al mezzo secolo di Curto al servizio della parola poetica col suo Francesco Curto – Poesie 1968-2018 e la Bibliografia ragionata.

Il volume consta di poesie scelte, tradotte in Inglese, Francese, Spagnolo, Turco, Irlandese,

Rispettivamente a cura di Annalisa Saccà (St. John’s University, New York), Oretta Guidi (Università per Stranieri di Perugia), Necdet Adabag (Università di Ankara), Eilean Ni Chuilleanain (Trinity College, Dublino), Marta Curto (Università di Perugia), Gladys Basagoitia Dazza (Perù) e lo stesso Francesco, l’autore che ha voltato in Italiano le poesie in lingua calabra nativa.

Ne esce un libro composito e di profilo internazionale. A riprova del vasto interesse, cresciuto negli anni, anche in molti interlocutori stranieri che hanno deciso di propalare nei rispettivi Paesi il verbo curtiano, lirico e appassionato, rivoluzionario nonviolento, classico e moderno, colto ed engagé.

Il libro non si può raccontare: va letto. Perché Curto, non da oggi, vive nella riserva indiana di quanti rifiutano di essere omologati a mode e modi di un poetare sciatto e incolto. Ogni pagina della sua lirica, insieme a un impulso di forte e autentico sentire, trasuda cultura, mai esibita. E sincerità, rabbia e dolcezza, dolore e speranza, illusione e disillusione. In un mix di sentimenti umani, umanissimi, troppo umani. Quali si ha forse pudore di esternare in un’età di post e di mendacia, di inganno e qualunquismo.

Dalla mia nota, riporto il passaggio finale:

“Il dialetto aiuta anche a delineare uno spaccato storico-antropologico, non per rivangare un nostalgico ‘come eravamo’, ma per fare il punto, sull’oggi e sullo ieri, su quello che siamo diventati noi, non meno che il Paese e il paese. Con un’evoluzione che potrebbe chiamarsi involuzione. Perché non sempre sviluppo vuol dire progresso, come predicava Pasolini, nato in quel luogo dove (un destino di affinità fra poeti?) Francesco prestò il servizio militare.

Ed è bello scoprire che “dialetto” richiama il dià-lèghein del mondo greco, che sia “discutere”, sempre in forma aperta e, appunto, ‘dialogica’. Magari arrabbiandosi anche un po’, per sostenere le ragioni della mente e del cuore. Dialogo attivo, acceso, forte. Non stanca o intellettualistica riflessione.

Ma anche “dialetto” che è “diletto”, cioè “confidenza affettuosa”. E pure “dialetto” da diligo che sta per “prescelgo”. Scelta di testa, scelta di cuore. Ma anche di pancia. Di viscere, verrebbe da dire. Insomma: di identità irrinunciabili.

Identità di figlio della terra calabra, fino a desiderare, e proclamare, un testamento (Io volissi ca quannu signu muortu) di eterno ritorno, in nome di un legame indissolubile.

E anche l’amore, con passionalità calabrese, assume i toni di voracità e metafora ardita E ssi carni tua sugnu gudiusu.

Non, dunque, dialetto per diletto. Ma dialetto per affetto. Perché, quando si nasce in una terra, è giocoforza condividerne il destino.