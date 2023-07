LETTI PER VOI Presentato al Lingotto ‘Le isteriche’ di Simona Esposito

Evento di notevole appeal cui erano presenti Giovanni Paoletti, scrittore, figlio di Rina Gatti, Riccardo Gavioso, ideatore e promotore del Premio Nazionale Letterario Giancarlo Molinari, l’editore Jean Luc Bertoni.

Affollata presentazione di un libro destinato a sicuro successo.

Il volume (Diadema editore, 150 pagine) si rifà a uno strepitoso, poetico esergo di Alda Merini. "In me l’anima c’era della meretrice / della santa della sanguinaria e dell’ipocrita./ Molti diedero al mio modo di vivere un nome / e fui soltanto una isterica".

Doppia prefazione: una dell’avvocato Gianmarco Cesari; l’altra della giurista e scrittrice Emanuela Sica.

Il libro punta i riflettori su quattro vicende di donne che hanno vissuto esperienze dure dalle quali sono rifiorite contando solo su se stesse.

Il plot è ispirato a storie vere, abilmente mascherate, per proteggere l'identità delle protagoniste.

La prima è la storia di una vittima di truffa sentimentale, risalente al 2013.

La seconda parla di una donna non più giovanissima che ha convissuto per molti anni con la disforia di genere: è nata in un corpo di uomo, ma le persone della sua generazione rischiavano di essere classificate come pazienti psichiatrici. Insomma: ‘matti’ in quanto diversi.

La terza storia tratta di una donna che ha lavorato nelle case chiuse dal 1945 fino alla Legge Merlin, del 1958, e in tarda età si dedica a una forma molto particolare di volontariato.

La quarta tratta di una ragazzina nigeriana, nata e cresciuta in Italia, perché i genitori sono stati costretti ad emigrare. Con le inevitabili difficoltà connesse.

Storie di vita e di redenzione. Perché nessuna porta si chiuda. Per nessuno. Né oggi né mai.