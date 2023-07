LETTI PER VOI Oltre trecento pagine di amicizia e di rimpianto

Un’amicizia indefettibile, giocata tra le rive del Trasimeno, Roma e Perugia. Dove il grande scrittore era nato, al Borgo Bello. Essendo poi andato a scuola al Mariotti, frequentando in seguito tanti ex compagni come Venanti, Liotti e, appunto, Umberto.

Che esordisce con un nostalgico “A me piace ricordarlo così” e una premessa esergo “Eravamo come fratelli”.

Una snella biografia con notizie intimissime, dall’antico fino al recente addio di due anni fa.

Tante, e ricche, le sezioni: Umbritudine, Racconta di sé, Spigolature estive, Severo editorialista Tv, Maestri e colleghi, Interviste, Aforismi e politically incorrect, Testi delle sigle musicali di Black Out.

Un libro che non si può riassumere, tanta è la ricchezza di spigolature.

Particolarmente interessante il capitolo “Maestri e colleghi”, con testimonianze di Ennio Flaiano, Fortebraccio, Luciano Bianciardi, Cesare Zavattini, Marcello Marchesi, Mario Monicelli, Italo Terzoli, Antonio Amurri, Umberto Eco, Umberto Simonetta, Maurizio Costanzo, Maurizio Jurgens, Vittorio Metz, Giulio Coltellacci, Scarnicci & Tarabusi, Paolo Villaggio, DinoVerde, Stefano Vanzina.

Dentro “Hanno scritto di lui”, una raccolta di stima, affetto, amicizia di quanti lo hanno conosciuto e frequentato…”. Ed è per me motivo d’orgoglio esserci.

Tra i grandi (oltre a qualcuno già citato) Pietro Garinei, Aldo Grasso, Francobaldo Chiocci, Gianfranco D’Angelo, Gian Carlo Nicotra, Beppe Recchia, Fabio Fazio, Simona Marchini, Mario Presta, Walter Weltroni, Paola Cortellesi, Pierfrancesco Poggi, Neri Marcorè, Giovanna Melandri, Ezio Greggio.

Fra loro – lo ripeto con legittima (?) presunzione – il sottoscritto. Che tante volte ha scritto del grande umorista, autore, scrittore, critico televisivo. Uno che applicava il detto castigat ridendo mores.

PS: Ho conosciuto Enrico attraverso gli amici Umberto Marini e Simona Marchini. Gli assegnai il Premio alla cultura dell’Accademia del Dónca in un affollatissimo teatro Morlacchi (insieme all’allora sindaco Wladimiro Boccali e all’assessore Andrea Cernicchi). Ho collaborato con Vaime e con Costanzo per la poesia in dialetto e in lingua nel corso di un Todi Festival. Ho incontrato qualche altra volta Enrico in occasione di riconoscimenti e presentazioni. È stato sempre gentilissimo e finanche affettuoso. Ricordo che apprezzava i miei libri e, più d’una volta, mi ha confermato di divertirsi con le etimologie contenute nei miei quattro volumi dei Frammenti di lingua perugina. Mi disse: “L’etimologia del tuo marampto (da male aptum = sdatto, ndr) mi fa morire. Tengo i tuoi Frammenti sopra il comodino e ne gusto qualche scheggia, prima di addormentarmi”. Ecco perché, ricordando Enrico, tengo questo libro di Marini sopra il comodino. Anch’io.