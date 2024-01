LETTI PER VOI La storia di Riccardo Schnabl Rossi (Perugia 1872-Roma 1955), un perugino cittadino del mondo

Il volume s’intitola “La Belle Époque sono io. Storia straordinaria di R. S. Rossi”... alla maniera di Gustave Flaubert. Che, al processo intentatogli per oltraggio alla moralità pubblica e religiosa e al buoncostume, si salvò col celebre Madame Bovary c’est moi!

Titolo azzeccatissimo perché questo perugino, vissuto tra Perugia e Parigi, Monte del Lago e Buenos Aires è, a suo modo, uno specchio fedele della Bella Époque, per stile di vita, valori e… disvalori.

Il prefazione Isabella Nardi loda “la leggerezza e l’abilità con cui Chiodini dà vita al suo eroe, rimediando alla rimozione collettiva del passato e mostrandoci, in modo trascinante e suggestivo, l’importanza del recupero della memoria, perché, come si sa, senza passato non c’è futuro”.

Non si può che sottoscrivere. Conoscendo Giampietro e l’acribia del suo lavoro. Si tratti di parlare del suo Lago e della sua Magione, della ricerca sugli ultimi “nati in casa” e dei reperti archeologici votivi.

Uno storico di vaglia che dispone, in aggiunta, di una verve e uno stile da grande narratore. Capace di trascinare dal giornalismo alla storia, dalla ricerca alla parvenza del romanzo. Perché Chiodini è stato in grado, come un segugio d’antico pelo, di recarsi anche all’estero per cercare i discendenti di quanti con Riccardo ebbero a che fare. Fossero notai, avvocati, parenti di musicisti o di banchieri. Indagando perfino fra i registri occulti delle banche e gli elenchi di vittime della Shoà.

Tutto ciò fa di questo volume un capolavoro da leggere e rileggere. Anche per il sottoscritto che numerosi servizi aveva dedicato a quel personaggio anche sulle colonne di questo giornale.

L’indagine di Giampietro è stata capillare, fino a ricercare, e riportare, atti del processo e testimonianze, indagini poliziesche, il testamento del personaggio e... mille altre spigolature. Con speciale attenzione ai rapporti con Giacomo Puccini e col mondo dell’arte, della musica e della lirica in specie.

La copertina propone una fotografia (1913 ca.) ceduta Rita Monottoli il cui nonno fu chauffeur di Schnabl. Ma anche articoli spulciati dentro giornali illustri come Le figaro o gazzette di provincia. O lettere legate a donazioni fatte da Schnabl al Comune di Perugia, alla Stranieri, al Conservatorio.

Contatto anche coi discendenti dell’amatissima moglie Lia (Giulia Lusardi), morta a soli 27 anni e omaggiata con la celebre tomba al Monumentale di Perugia, dove riposano anche i resti del Nostro.

Il libro si dipana in quattro parti. La più coinvolgente è “Parigi”, scandita in Gli anni travolgenti della Belle Époque, seguito da Triangolo amoroso con delitto passionale. Quest’ultimo, trattato non come gossip, ma col rigore dello studioso e col piglio di grande scrittore, straordinariamente affascinante.

La parte seconda si riferisce all’Italia e all’amicizia con Giacomo Puccini.

La terza racconta il ritorno a Buenos Aires, seconda patria.

Per chiudere con “Perugia”, Dall’oblio alla resurrezione. Morte, misteri e colpi di scena.

Nel Poscritto si riporta il testamento (con foto alle pp.292- 295). Nelle pagine introduttive compare una bella lettera di Claudia Rossi, da Buenos Aires, datata ottobre 2023.

Numerose le immagini su Buenos Aires (alle pp. 228-231). Preziose le lettere alle pagine 273-278.

I riferimenti bibliografici contengono fonti edite e inedite, giornali e periodici, sitografia e fonti orali.

Il tutto con approccio di rango accademico. Numerosi e accuratissimi i ringraziamenti. Tra i quali ci piace citare (per le traduzioni dal francese) quello a Monique Streiff, coniuge dell’indimenticato amico magionese, il linguista Giovanni Moretti.

Che altro dire? Con questo lavoro, rigoroso, bellissimo e leggibile, Chiodini mette una parola definitiva su un personaggio grande per cultura, generosità, spirito d’avventura. Quanto inesorabilmente colpito da dolori incommensurabili e immeritati.

PS. Chiodini ci informa (p. 272) di aver depositato in SIAE il dattiloscritto originale a tutela del proprio lavoro avente carattere di assoluta originalità. Anche per non vedersi “rapinato” del frutto di ricerche impegnative e dispendiose. Aggiungiamo che, a nostro parere, ha fatto benissimo. Perché, come si dice, fidarsi è bene… con quel che segue.