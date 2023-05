LE NUVOLE di Antonio Carlo Ponti | Giochiamo insieme: ecco le prime frasi dei romanzi più amati

Poche sere fa, mentre cercavo un libro ne ho trovato un altro. Miracolo della serendipità. S’intitola “Era una notte buia e tempestosa” e non tratta di

Snoopy che vorrebbe si sa scrivere un romanzo, ma è una raccolta di incipit, cioè delle primissime righe iniziali di un libro. Centinaia. Volete giocare con me? Ne ho elencati sedici (16), italiani e stranieri, Otto- Novecento, facili e difficili. Trovatene l’opera e l’autore, oppure come mi capita so il

libro ma non ricordo l’autore, o viceversa. La prossima “nuvole” scioglierà l’arcano e ci dedicheremo agli explicit, cioè alle righe finali. Ho un libro ad hoc. - Tutte le famiglie felici sono simili fra loro, ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. - Maggio 1860. Nunc et in hora mortis nostrae amen. - Comunque, fra poco sarò morto del tutto, finalmente. - Jem, mio fratello, aveva quasi tredici anni all’epoca in cui si ruppe malamente il gomito

sinistro.

- Chiametemi Ismaele. - Se davvero volete sentire questa storia, magari vorrete sapere prima di tutto dove sono nato e com’è stata la mia infanziamschifa… - Entrò Carla, aveva indossato un vestito di lanetta marrone con la gonna così corta… - Era alta, magra, aveva soltanto un seno fermo e vigoroso da bruna, e pure non era più giovane… - La lettera arrivò con la distribuzione del pomeriggio. - Siamo a riposo, a nove chilometri dal fronte. - Per molto tempo, mi sono coricato presto la sera. - Qualcuno doveva aver calunniato Joseph K., poiché un mattino senza che avesse fatto niente di male, egli fu arrestato.

- Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti… - Penso che questa storia della mia lunga lotta col padre… - Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione, si sarebbe ricordato di quel remoto pomeriggio in cui suo padre lo aveva condotto a conoscere il ghiaccio. - L’anno moriva assai lentamente. / Buon divertimento.