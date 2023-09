Le nuvole di Antonio Carlo Ponti | A Gubbio. Venti gotici con Ian Harrison. La magia del Festival del Medioevo

A Gubbio. Venti gotici con Ian Harrison Esiste città più medievale? Non solo per il Festival del Medioevo, creatura di Federico Fioravanti, ma per le pietre che ne segnano la bellezza aspra e severa che fagocita i suoi abitanti. Secoli bui? Quando mai! Basta studiare la storia, sempre contemporanea. Teatro “Luca Ronconi”, a Gubbio. In anteprima il concerto (sponsor Rosati Gioielli) a cui ho piacevolmente assistito invitato da Patrizia Martini e Fabrizio Rosati. In “Gothic Winds”, Ian Harrison ha incendiato gli astanti con antichissimi, primordiali strumenti musicali e con più recenti e tuttora usati (il suono è nato prima della parola).

Ian, discendente del mitico George Harrison dei Beatles, è il massimo musicista di testi e spartiti medievali suonati con una varietà stupefacente di questi generatori di armonici rumori. Ian, con il volto ieratico e dai fluenti capelli bianchi, lo sguardo cristallino, le movenze eleganti e aderenti alla natura delle note, strumento il suo corpo medesimo avvolto nella musica, ne ha commentato, in un affascinante, encomiabile italiano – rendendo il pubblico consapevole di quanto sia difficile la nostra lingua per un inglese – la sequenza cronologica. E dal corno ottenuto direttamente dall’animale, l’aria si solleva e si trasforma in suono bruto privo di armonia e melodia, in un quid non esistente in sé, ineludibilmente immerso nel silenzio della natura.

Un’ora di novità sonore e di conoscenza di secoli prossimi e apparentemente remoti, ma qui e ora in verità. Da toccarsi con mano. Dopo aver deliziato l’orecchio con racconti perfino stridenti, come provenienti dalle viscere della terra, Ian ha sciorinato il repertorio di flauti senza ancia, a un’ancia, a due ance, citando perfino la pittura umbra, forse pensando al pittore Simone Martini nella Cappella di San Martino nella Basilica inferiore di Assisi, dove un musico dal turbante multicolore ha fra le labbra due flauti non appaiati e guarda fisso chi lo osserva ammirato. Non è mancata la ciaramella, presenti il tamburino, e la cornamusa che dall’otre continua a emettere i suoi lamenti pure quando la bocca del suonatore non è più connessa con il beccuccio. Ian, non è, si sarà capito, spero, solo un esecutore di spartiti sepolti negli archivi ch’egli riesuma divertito e trascrive, è compositore, lo si sente dal suo coro per “Antigone” di Sofocle, testo dove il flauto grezzo diventa una sorta di violino. È stata una seratamemorabile? Indimenticabile. Punto.