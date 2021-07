LA VIGNETTA di Pino Pellegrini | Il fascio restaurato al Mercato Coperto e l'ironia sui nostalgici....

Dopo la denuncia del Pd, in visita al nuovo Mercato Coperto, sul restauro dell'antico simbolo della struttura - un Grifo accompagnato da un Fascio Littorio - si è aperto un dibattito in città. Il Comune ha spiegato che la decisione è stata presa dalla Sovrintendenza dei Beni Culturali e che loro hanno semplicemente preso atto. Ora si chiede almeno di oscurarlo, nasonderlo. E la città si divide: tra quelli che la storia non si cancella e quelli che certi simboli vanno sempre cancellati. Il nostro Pino ha voluto come sempre, da uomo libero, dissacrare questo dibattito. Prendendo in giro anche qualche nostalgico che è solito dire Mussolini ha fatto anche buone. Per il nostro Pino le uniche cose buone sono quelle che un tempo si vendevano e si spera di ritornare a vendere in futuro nei banchi del Mercato: salami, prosciutti, lonze, formaggi e tanto altro ancora. Buona Satira a tutti!