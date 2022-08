LA RIFLESSIONE del prof Gaetano Mollo - Un mondo che corre e fotografa anche i momenti che andrebbero goduti

Riceviamo e pubblichiamo una poesia, o una riflessione in versi, del professor Gaetano Mollo che descrive un mondo che va sempre più di fretta, legato alla tecnologia e al cellulare, in cui anche le vacanze si consumano per fotografare istanti che andrebbero goduti.

Piazzetta di città

con tanta gente al bar.

Chiacchiericci sparsi

spersi nei cellulari.

Due anziani silenti

a osservare distratti

da una panchina

il passare del tempo.

Gente che passeggia

fra tante vetrine

in attesa caparbia

di rapiti sguardi.

Pochi bambini

tenuti per mano

costretti a passeggiare

invece di giocare.

Sabato da città

a raccontarsi vacanze

frettolose e insulse

a trastullare la noia.