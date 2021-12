FIABE PER TUTTI di Ruggero Luzi | La rana e la luna

Una rana si è perduta nello stagno, nel buio della notte faceva il bagno, la luna bianca la osservava mentre lei spaventata nuotava. “Mamma, mamma, mammina. Mi sono persa. Dove sei? Aiuto”. Un rospo grande e grosso che ronfava beatamente si svegliò per le grida “Non avere paura piccola rana succosa, ti salverò io”E con un balzo le saltò addosso. “Ora ti mangio”La luna, per la paura, si nascose dietro una nuvola scura.“Dove sei piccola rana?Non riesco a vederti. Esci fuori luna, devo cenare”. La rana con il musetto involontariamente spostò un rametto. Il buio ingannò il rospo e certo di aver preso la zampina della rana azzannò il ramo che gli ferì la bocca. “Maledetta luna, che dolore, ora non riuscirò più a mangiare e morirò di fame” La luna fece capolino da dietro la nuvola e la luce permise alla rana di uscire dallo stagno. “Grazie luna per avere salvato la mia bambina” Disse mamma rana rivolta al cielo. La luna le fece un sorriso e tornò a illuminare la notte.