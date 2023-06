L'INTERVENTO Emanuela Mori: "Perugia 1416 e XX giugno 1859: due eventi di cui essere orgogliosi"

Riceviamo e pubblichiamo la nota del capogruppo di Italia Viva Emanuela Mori che ha voluto sottolineare l'importanza di due eventi storici che Perugia celebra, seppur tra molte polemiche e pregiudizi, ogni anno e di cui secondo il consigliere conunale si deve essere orgogliosi.

di Emanuela Mori * Capogruppo Italia Viva

Molti si chiederanno cosa hanno in comune queste due date cosi distanti nel tempo e in contesti profondamente diversi. Invece non solo nella storia, ma nell’attualità delle ricorrenze e delle manifestazioni che le ricordano, coinvolgono i perugini nel ricordo di eventi che hanno avuto un profondo significato per la nostra città. Il xx giugno festa laica per eccellenza da sempre ricordata e festeggiata dalla popolazione di Perugia in ricordo del martirio di tanti cittadini in quella terribile giornata del 1859 quando le truppe papaline al comando del colonnello Smith, entrando da porta San Pietro, misero a ferro e fuoco la città che si era ribellata al potere temporale della chiesa.

Nel 1416 invece Braccio Fortebraccio da Montone a capo delle sue truppe, dopo aver sconfitto il nemico nella battaglia di Sant’Egidio diventa signore di Perugia. Storicamente nulla hanno in comune i due eventi, ma il comune denominatore è il ricordo e la rievocazione che i Perugini ne hanno. Su Perugia 1416 si sono volute fare inutili polemiche, cercando di etichettare politicamente l’evento soltanto perchè voluto e strutturato dall’ex assessore alla cultura della giunta Romizi , Teresa Severini che oggi ricopre il ruolo di Presidente della Fondazione Perugia 1416, che con grande determinazione e capacità è riuscita a far crescere la manifestazione anno dopo anno arrivando a coinvolgere più di 500 figuranti. Polemiche inutili perchè i cittadini dimostrano di apprezzare l’iniziativa.

Per quello che riguarda il XX giugno è una festa con radici massoniche e che il popolo sente come un qualcosa di molto vicino sia vel tempo che nelle immagini di quadri che nel bellissimo monumento che al frontone immortala l’eroica resistenza dei perugini contro i papalini. Due feste di popolo che dobbiamo goderci come parte della nostra storia e della nostra cultura. Quindi grazie Teresa Severini per lo sforzo ed il coraggio di aver dato ai perugini un’altra occasione per essere orgogliosi della nostra città.