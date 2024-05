L'INTERVENTO di Marco Saioni |San Galigano, l'asfalto è costellato di lutti ma gli automobilisti continuano a sfidare la sorte

Impossibile non gettare uno sguardo su quei segni tracciati sull’asfalto. Rilievi dei vigili e macchie funeste a ricordare che in quel tratto maledetto ha perso la vita, solo due giorni fa, un ragazzo in sella alla sua moto. Naturale supporre Francesco felice, pervaso da una lieve e avvolgente spensieratezza, quella che la sua età sa regalare. L’aria, il paesaggio, un motore che promette emozioni. Ottima visibilità.

Fu un attimo, neanche il tempo di reagire, nonostante i riflessi solerti. Un’auto che sembra non dovesse essere lì si è frapposta tra lui e il futuro. Forse frazioni di paura, il cuore che impenna, poi il buio, la luce che sfuma. Francesco, un ragazzo, muore un pomeriggio di primavera e ci lascia sgomenti poiché gli indizi indurrebbero a ritenere il sinistro causato da una manovra azzardata, quella di un’auto che ha fermato la sua vita.

Chi deve, chiarirà le dinamiche, frattanto è bene raccontarlo. Dieci minuti prima di imbastire queste righe, un’altra auto s’immetteva nella via, conducente in colloquio, telefono in mano, tagliando la strada, invece di raggiungere la rotatoria e proseguire per San Galigano. Inutili i gestacci e il vaffa ringhioso di chi scrive. L’automobilista ha ignorato la moto in arrivo. Chi passa spesso di lì sa bene che tale manovra è consueta e a poco sembra valere la pattuglia appostata che spesso sanziona. Occorre una soluzione. La dobbiamo a Francesco.