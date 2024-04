L'INTERVENTO di Braccio Fortebraccio: "Bori il fustigatore, Margherita l'empatica, Monni il solista

In molti si chiedono chi sia Braccio Fortebraccio ma ovviamente essendo un alias difficilmente lo scopriranno. Molti gli attacchi sui social con tanto di totonomi. Bontà loro. Noi ringraziamo questo foglio telematico - da sempre fautore di una linea liberale aperta a tutte le voci - che ospita queste nostre riflessioni che, di parte o no, permettono di alimentare il dibattito politico a Perugia e in Umbria.



Detto questo cominciamo a capire come sta andando questa campagna elettorale. Dal nervosismo palesato da Bori viene da pensare che probabilmente la rincorsa si fa sempre più dura e non potrebbe bastare attaccare a destra ed a manca i suoi avversari di turno (gli ultimi: gli ex alleati Arcudi e Mori) per tirare a campare. Questo atteggiamento sarà utile alla causa della sua candidata o rischia di fare gravi danni? Per la nostra esperienza, dopo le campagne anti-lega e l'antifascismo sistematico verso tutti gli avversari, anche questa nuova colata di fango sarà antiproducente nelle urne.

La strategia opposta è invece quella portata avanti da Margherita Scoccia - candidata a sindaco del centrodestra - che non nomina gli avversari, ma punta tutta su un mix competenza-empatia-progetto. Per Monni la corsa in solitaria sembra valere il terzo posto. Ma con quali percentuali e riuscirà a rientrare in consiglio? La corsa in solitaria continua ma occhio all'ostacolo del voto utile che è un fenomeno pericoloso e che si manifesta negli ultimi giorni. Per Caponi e Baiocco, ad oggi, solo spiccioli percentuali da dividersi. Un consiglio per tutti finiamola con i finti sondaggi fatti ad personam che hanno perso totalmente di credibilità dato che sono propaganda per chi paga, punto e basta. E vinca come sempre il migliore…

.