L'INTERVENTO Braccio Fortebraccio: "Le larghe intese del centrosinistra l’ennesimo bluff dei soliti noti"

Cosa intenderanno per larghe intese i due alfieri del Pd ovvero il segretario regionale Bori alias l’uomo della teoria del doppio forno ( vedi il sostegno a Schlein e Bonacini al congresso pd ) e dell’ormai politicamente consumato Cristofani. Da giorni leggiamo e sentiamo questo tormentone ‘’larghe intese per sconfiggere le destre’’ma al di là di una sommatoria di sigle elettorali che poi neanche tutte sembrano gradire vedi Azione ed Italia Viva , poco o nulla si legge su proposte e strategie per proporsi come alternativa di governo locale.

Mi sembra soltanto una politica autoreferenziale , dove decidono in pochissimi e vorrebbero costringere dentro una sorta di armata Brancaleone tutti i partiti ed i movimenti non ascrivibili ufficialmente al centrodestra. In questo scenario se il centrodestra riuscirà a mantenere salda la coalizione ed ad aprirsi realmente al centro confrontandosi e dimostrandosi generosi politicamente con i propri alleati , nel 2024 tutto potrebbe rimanere invariato. Il Pd sta’ investendo molto sull’alleanza con i 5 stelle che palesemente con Conte hanno perso tutta la forza propulsiva, non tenendo conto che anche in umbria tale scelta abbinata all’abbraccio mortale con l’estrema sinistra , farà fuggire i moderati verso altri proteggi credibili ed in mancanza di questi li spingerà ad incrementare l’astensionismo o a tapparsi il naso e votare centrodestra.

Con il fallimento del terzo polo sia a livello nazionale che a livello locale dubito che possa esserci un alternativa alle coalizioni tradizionali nonostante l’angoscia palesata da coloro che molto avevano puntato sul terzo polo per rigenerarsi politicamente come i due consiglieri regionali Fora e Porzi ed il dinamico Leonelli. Credevo che in politica valesse sempre la teoria di Tommasi di Lampedusa messa in bocca a Tancredi nel Gattopardo “bisogna che tutto cambi perché’ tutto rimanga come è. in umbria vista la situazione , invece , per mantenere lo status quo non c’è bisogno di cambiare nulla".