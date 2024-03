L'Unione Nazionale Consumatori Umbria al Pact For Skills Forum a Bruxelles

Da diversi anni, Unione Nazionale Consumatori Umbria porta avanti diverse attività nell’ambito della progettazione europea, al punto di diventare uno stakeholder riconosciuto in tutta Europa.

Quest’anno si terrà il primo Forum di Pact For Skills, per il quale la responsabile dell’aera comunicazione ed europrogettazzione U.N.C.U. Giada Materazzo è stata selezionata come Hub Manager per presentare la MOOC del progetto upPE-T (horizon2020). Il Pact For Skills è una delle azioni più importanti dell'Agenda europea per le competenze e mira a sostenere le organizzazioni pubbliche e private nell'upskilling e nel reskilling, in modo che possano rafforzarsi durante le transizioni verdi e digitali. Con il termine “upskilling” si intende la capacità di migliorare, sviluppare e riqualificare le competenze del lavoratore, facendogli fare un Upgrade (salto) delle sue competenze, ovvero delle sue “skills”, ad esempio in ambito digitale; il termine “reskilling”, invece, significa letteralmente conseguire una nuova o migliore qualifica professionale.

I membri del Patto hanno accesso alle conoscenze sulle esigenze di riqualificazione e aggiornamento professionale, alla consulenza sugli strumenti di finanziamento pertinenti per incrementare le competenze degli adulti nelle loro regioni e paesi e alle opportunità di partnership all'interno della nostra comunità in crescita.

L’iniziativa che U.N.C.U presenterà è la illustrazione del corso gratuito per giovani e gruppi vulnerabili sviluppato nell’ambito del progetto upPE-T, della linea di finanziamento Horizon2020: “il nostro lavoro MOOC sull'economia circolare e la sostenibilità ambientale ci sensibilizza su come anche la più piccola azione possa avere un impatto sul futuro, per questo vogliamo usarlo come strumento di supporto nelle lezioni scolastiche. I giovani sono il nostro futuro!”