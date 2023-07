INVIATO CITTADINO Minimetro e Metrobus. Fallimenti annunciati

Questione di business.

Esordisce: “Cari concittadini di Perugia, tutti voi conoscete il Minimetro e sapete che, a parte l’estetica (può anche piacere), è stato un fallimento dal punto di vista trasportistico ed economico”.

Quali le premesse di questo ‘fallimento’?

“Il Minimetro fu approvato dal Ministero per una previsione (fallace o in malafede?) di 25.346 passeggeri/giorno. Invece furono meno di un quarto (6.700), poi aumentati di un migliaio grazie a sforzi “sovrumani” (parcheggi in centro semivuoti poiché a prezzi altissimi; autobus obbligati a puntare sulle stazioni del Minimetrò, però perdendo un sacco di utenti; chiusura della ferrovia centrale umbra, poiché sottratti i soldi della sua manutenzione) Oggi la questione dei numeri si ripropone con le previsioni sul numero di potenziali utenti del BRT”.

Insomma, un fallimento ampiamente prevedibile!

“Non ci voleva molto a capirlo già dal progetto (il Minimetro non pesca su bacini di utenza sufficienti), ma fu costruito ugualmente, perché erano stati intercettati 68 miliardi di lire di una certa legge sui trasporti. Per la politica italiana, infatti, l’importante non è l’utilità di un’opera pubblica, bensì spendere il prima possibile i miliardi/milioni dell’appalto. Sicché succede spesso che un’opera si faccia solo perché ci sono i soldi disponibili, anche se non serve a niente”.

Dunque, solo business?

“C’è da aggiungere che questa perversione è moltiplicata da un altro meccanismo consolidato: sui ministeri vengono dirottate le industrie del settore (trasporti, in questo nostro caso) che premono sui partiti, sicché città e regioni vengono assegnate a questa e quell’industria, o meglio a questo o quel tipo di prodotto, anche se non adatto a quella singola città”.

È accaduto anche a Perugia?

“Esattamente. Perugia è stata ‘assegnata’ ai mezzi su gomma. Con questi giochini si è lentamente ma largamente dissanguata la Nazione, non solo per gonfiamento di costi e mazzette, ma per l’inutilità di moltissime opere pubbliche”.

Ma le mazzette non girano anche altrove?

“Credo che dappertutto girino tangenti, però nei Paesi normali l’utilità dell’opera è fuori discussione e quella Nazione progredisce. Noi invece siamo speciali”.

L’informazione non divulga queste notizie o questi sospetti?

“Poco o niente. Grazie al monopolio dell’informazione, i mass-media inducono la gente a prendersela con la Germania, con l’America, con la Finanza, col Capitalismo cinico e baro, con i ricchi…”.

Parliamo di costi.

“Il Minimetrò è costato 100 milioni per costruirlo (dicono, ma secondo me sono stati di più) e altri 140 milioni circa di debito gestionale in tredici anni. Questa viene ritenuta normalità, questa è la politica, a questo servono le istituzioni. Soprattutto il Minimetro è acqua passata. Adesso ‘dovere’ della politica è confezionare nuovi business. Sta di fatto che il Minimetro, dal 2008, costa al Comune non meno di 10 milioni all’anno (poco meno di 30.000 euro al giorno), soldi sottratti alla manutenzione delle strade e altre decadenze evidenti: questo è il prezzo pagato da tutti noi cittadini. E qui veniamo al Metrobus. Stessa lacrimevole historia”.