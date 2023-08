INVIATO CITTADINO Le superstrade umbre si stanno trasformando in perfette camionabili

Squilibrio patologico. In Umbria siamo affetti da una dominante prevalenza del trasporto stradale, irrazionale e nocivo.

E la politica, piuttosto che arginarlo, sembra orientata a realizzare dei mostri di viabilità stradale che non sono in equilibrio con il nostro delicatissimo contesto naturale.

Non siamo l’America. Mentre sul vasto scenario statunitense è ragionevole l'esistenza di autostrade a più corsie, nel nostro ambiente questa scelta si configura come un vero e proprio crimine. A danno dell’integrità del territorio e del suo utilizzo.

Occorre un progetto unico per la mobilità umbra. Una visione sana in cui la ferrovia dovrebbe svolgere il ruolo principale, considerando l’attuale disequilibrio dei nostri sistemi di trasporto.

L’esempi virtuoso del capoluogo toscano. A Firenze, in piena emergenza di traffico stradale che stava soffocando il centro storico (inquinamento acustico e atmosferico, traffico babelico…), gli Amministratori hanno avuto il coraggio di porre in atto la soluzione giusta con la realizzazione della metropolitana leggera di superficie, ossia una moderna metrotranvia.

Risultati strepitosi. Questa scelta assennata ha dato risultati talmente buoni che il sistema è in piena espansione. Nelle future linee verranno applicate delle soluzioni correttive d'eccellenza, come l'eliminazione della palificazione nelle zone ad alto contenuto storico-artistico-monumentale. Attualmente, dove opera la tranvia, la zona è stata ripulita dalla sosta selvaggia delle auto e dal transito giornaliero di un migliaio di bus.

L’esempio di Santa Maria Novella. Una soluzione magnifica è quella della stazione S Maria Novella dove le linee T1 e T2 si riuniscono o divaricano, a seconda della direzione di marcia.

Con quali effetti. Ogni 5 minuti transita un tram per entrambe le direzioni. Un servizio impareggiabile. E di straordinaria efficienza,

La meraviglia di un mezzo elettrico: ha un inquinamento acustico inferiore a quello di un autobus, trasporta più di 300 passeggeri, ossia quanto 3 autobus messi insieme. Pare un miracolo, ma è solo l’applicazione del buon senso.

Se non ci fossero stati questi tram, i fiorentini avrebbero avuto, ogni 5 minuti, il passaggio di 450 auto. Oppure di 12 bus da 18 metri, pilotati da 12 conduttori, contro i soli 4 elementi umani del tram (e non si venga a parlare di crisi occupazionale! I dipendenti si riciclano, si riqualificano, si specializzano, si orientano verso una dimensione polifunzionale).

Perché non anche da noi? Il sistema fiorentino è perfettamente applicabile a Perugia sulla traiettoria S. Anna-Piazza Partigiani-Porta Conca-Fontivegge.

Con vantaggi evidenti. Potendo sfruttare questa provata tecnologia, rinnovata nel suo insieme, con trazione ibrida, elettrica e a batteria. Insomma, bi-tensione, per funzionare sia sulla ex FCU, sia in sede urbana semplicemente a batteria, eliminando la presenza del filo aereo con tutto il suo apparato di palificazione e quant'altro di antiestetico e impattante.

Velocità e razionalità. Gli attuali tram sono capaci di correre in sede ferroviaria a 120 km/h, ottimo per un servizio di metropolitana extraurbana. Si potrebbe, con soli 4 km di tranvia urbana perugina, attivare metropolitane da Capanne a Perugia-centro fino Umbertide, ma anche verso Città di Castello, Assisi, Foligno, Spoleto e soprattutto verso l'aeroporto. Utilissimo sarebbe usare questa tecnologia perfino verso San Martino in Campo, Marsciano, Todi Terni.

Ma sarebbe una soluzione troppo semplice ed efficace per menti così specializzate nella “complicazione affari semplici”.

Basterebbe volere il bene della regione e di noi Umbri.Tutto qui.