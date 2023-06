LIBERO PENSIERO “Angela, ripensaci. Il tuo Festival diciottenne deve ancora vivere”

Il Trasimeno in coro, insieme al mondo dell’arte e della cultura, invita la pianista internazionale Angela Hewitt a tornare sulla decisione dell’abbandono.

Ne abbiamo letto con sgomento una dichiarazione dalle intenzioni apparentemente irreversibili.

L’allure internazionale, meritatamente guadagnata in anni di fruttuosa attività concertistica, non può svanire come nebbia al sole.

Troppo importante, sul piano artistico, il Trasimeno Music Festival. Una pietra miliare non solo per talenti affermati, ma anche per la promozione di giovani musicisti di sicuro avvenire. Promossi con fiducia. Anzi: con Fede.

Sulle tue qualità artistiche, interpretative, umane… è inutile spendere aggettivi. Non basterebbe lo Zingarelli per elencarne pregi e virtù.

Ora un messaggio sul web ci racconta la tua stanchezza. La delusione conseguente non al mancato successo, ché ogni edizione è più bella e seduttiva. Ma a un cedimento (speriamo) temporaneo. Tra un aereo e l’altro, tra un impegno e una responsabilità. Difficili da reggere. Lo comprendiamo.

Perché è vero che “gli esami non finiscono mai”. E tu non ti sei mai sottratta. Con orgoglio e consapevolezza del tuo valore che non è frutto del caso. Ma di un impegno diuturno e cocciuto, costante e vocazionale.

D’altronde, la brava Patrizia dell’Ufficio stampa si attiene a un discreto no comment.

Se ne intuiscono i sentimenti. Ispirati da un forte senso dell’amicizia. Che tale è quando serve a raddoppiare gioie ed emozioni. E a dividere i dolori a metà. Così è stato fino ad oggi. Così deve continuare ad essere.

Questo, Angela, ti chiediamo. Il tuo Festival è il paradiso della musica da cui nessuno potrà mai cacciarci.