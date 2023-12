L'INTERVENTO | Braccio Fortebraccio: "Leonelli punta ai (pochi) dissidenti degli altri, ma in casa sua scoppia il caso Porzi-Ceci"

Qualche giorno fa Giacomo Leonelli è intervenuto su questo giornale on Line per fare appello ai dissidenti di Italia Viva e Civici X dicendo che in molti lo avrebbero sostenuto. La cosa che stupisce è la totale non conoscenza da parte del Leonelli degli equilibri interni dei vari partiti e movimenti da lui citati. Infatti congressi alla mano a Perugia la Mori ha battuto per 25 a 8; nei "Civici X" il consigliere regionale Andrea Fora detiene il completo controllo del suo movimento. Invece dentro Azione i dissidenti contro Leonelli aumentano di giorno in giorno partendo dalla consigliera regionale Porzi al defenestrato ex segretario provinciale Ceci leader del partito in alta Umbria. Quindi il candidato dovrebbe più preoccuparsi del suo potenziale elettorato di Azione che potrebbe riservargli qualche sgradita sorpresa.