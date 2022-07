L'INTERVENTO di Braccio Fortebraccio da Montone | Populismi modello Umbria

Ultimante che è capitato di intercettare post di politici più o meno noti dove piuttosto che esplicitare la propria attività istituzionale, enfatizzano elementi del loro operato quantomai folcloristici ed imbarazzanti. Il palmares sicuramente aspetta alla sindaca di Assisi che ispirandosi forse alle ben note campagne del grano degli anni 30 posta fotografie dove viene ritratta in attività agricole di grande effetto scenico. E cosa dire dell’ evanescente ex candidato a sindaco di perugia Giubilei che si fa ritrarre alla guida di un vecchio trattore simile a quello usato dalla buonanima sempre per le sue campagne mediatiche populiste?



Per non parlare poi del “ no vax” mancini della lega e dei suoi stucchevoli post contro la sanità pubblica , come se lui fosse uno scienziato “ incompreso”?Potrei continuare all’infinito ad elencare queste patetiche forme di populismo ma con amarezza devo prendere atto che l’immagine macista di molti politici nasconde gravi carenze di preparazione che nell’attuale momento critico che stiamo attraversando è una delle colpe imperdonabili