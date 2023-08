Intelligenza artificiale, il professo Mollo: "Cucinelli ha ragione, l'AI deve essere diretta e guidata da una visione del mondo eticamente ispirata"

"Credo che siamo in molti a ritrovarci nelle ultime considerazioni filosofiche di Brunello Cucinelli sull’intelligenza artificiale, che ci fanno riflettere su come poter delineare il futuro della nostra civiltà.

La domanda sul valore e la funzione dell’intelligenza artificiale è, per questo, di fondamentale importanza. L’uomo ha creato la macchina informatica, ma deve avere anche il giusto discernimento, per potersene servire per il bene di tutta l’umanità. Di fronte al diluvio dei dati e alla giungla delle informazioni l’intelligenza artificiale ci può fornire indicazioni, previsioni e possibilità, ma deve restare all’essere umano la decisione di come servirsene e cosa fare. La tecnologia non ha un centro morale. I problemi planetari vanno risolti con l’ausilio di tutte le informazioni che ci vengono dall’informatica, ma devono essere assunti dalla coscienza e dalla responsabilità degli uomini.

Con l’intelligenza artificiale si sta imponendo il ‘datismo’, come processo di elaborazione di un’immensità di dati; questo è indispensabile e necessario per la ricerca, per i sistemi produttivi e per i diversi servizi sociali. Il problema è a chi spetti decidere, ossia se il ‘pensiero calcolatore’ sia solo un mezzo o possa essere anche un fine e se la macchina informatica sia il nuovo deus ex machina. Cucinelli ha ragione a riferirsi ai Greci, per una ripresa della creatività pura e dell’immaginazione, facoltà necessarie per andare oltre agli schematici processi logici. Per delineare le basi di una nuova umanità è necessaria l’intuizione e non solo la deduzione e l’induzione. Da qui la necessità dei geni, che sanno andare oltre le percezioni dei cinque sensi, cogliendo qualcosa dell’ignoto. Per questo stiamo aspettando un nuovo San Benedetto, che potrebbe anche presentarsi come una nuova coscienza collettiva, atta a rispondere ai problemi planetari di fronte ai quali ci troviamo.

Il richiamo all’importanza dei libri, portatori del pensiero umano, rappresenta il sapersi riferire a quel mondo delle visioni, disegnato dalle intuizioni della mente, dal guizzo dell’anima e dai bagliori della coscienza.

La necessità di ‘lacrime vere’ - effetto dei sentimenti della sofferenza, della compassione, dell’empatia o della stessa gioia - ci pone la domanda sull’umanità dell’umanità. Senza i vissuti del cuore, i palpiti dell’anima e l’elevazione dello spirito, ciò che si verrebbe a perdere è lo stesso senso dell’umanità.

Il pericolo è la scomparsa dell’umano. Per questo Prometeo aveva un fratello, di nome Epimeteo, intento a prendersi cura degli altri. Conoscenza ed etica devono poter procedere assieme. Il grande strumento dell’intelligenza artificiale deve poter sempre essere diretto e guidato da una visione del mondo eticamente ispirata e moralmente configurata.

Gaetano Mollo, docente universitario