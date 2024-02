ILBLOG di Franco Parlavecchio | Il massacro dell'7 ottobre degli israeliti non fu "resistenza" ma terrorismo

Nel 2024 abbiamo visto passare davanti ai nostri occhi il Giorno della Memoria più dimenticato degli ultimi anni. In un attimo ci siamo ritrovati catapultati indietro nel tempo senza il dovuto rispetto per quelle tragedie che hanno segnato la nostra storia e che forse ci ricordano come sia ancora forte l’eco dell’antisemitismo. La commemorazione delle vittime dell'Olocausto questa volta ha vissuto momenti di freddezza come se i fatti attuali possano confondere la storia, offrendo lo spunto ad ogni tipo di strumentalizzazione politica.



È giusto ricordare che nel totale disprezzo del diritto internazionale, dei diritti degli individui e di ogni forma di pietà umana, lo scorso 7 ottobre abbiamo assistito ad uno degli atti più violenti e brutali che la storia moderna abbia mai vissuto. In troppi hanno facilmente dimenticato questo massacro. È passato in cavalleria, come se non fosse mai successo, malamente interpretato come una forma di resistenza popolare.



Qualcuno ha deciso di giustificare atti terroristici che nulla hanno a che fare con la legittima difesa, quasi a discolpare la cultura di un popolo che è nato sotto il segno della violenza. Gli stessi rapimenti, vissuti in diretta, per poi diventare crudeli video di ostaggi costretti a parlare sotto la minaccia delle armi, in stile Saddam Hussein, sono l’estremo tentativo di esasperare il dolore davanti ad una telecamera, per continuare a torturare i parenti delle vittime.



Si vuole utilizzare il dolore degli altri per sfoggiarlo come se fosse un trofeo in un crudele gioco di barbarie., ma i racconti, le testimonianze e purtroppo anche i fatti hanno dimostrato una brutalità inaudita tra stupri, torture ed ogni forma di violenza, fisica e psicologica.



A seguito dei fatti accaduti, parlare di due popoli e due Stati sembra ormai una chimera, a meno che non si voglia continuare a giustificare il corso di una storia internazionale solo con la prepotenza. Altra cosa sarà capire come mai, in Uno Stato storicamente blindato come Israele, siano potute entrare migliaia di persone completamente indisturbate. Forse era utile a qualcuno destabilizzare un apparente stato di quiete? Le responsabilità ci sono anche da parte di chi, democraticamente, sta governando un Paese come Israele che risponde anche in modo sproporzionato con il sacrificio di tanti innocenti.