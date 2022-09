IL BLOG di Franco Parlavecchio | Liste bloccate, eletti scelti dai candidati, il taglio alla democrazia e non dei costi e i leader tengono famiglia: aridatece preferenze e serietà

Inutile continuare a nascondere la verità. Le elezioni politiche con un sistema elettorale misto dominato dalle liste bloccate sono una vera farsa per tutti gli elettori, un sottile invito all’astensionismo. Lo dimostra questa campagna elettorale vuota di contenuti e lontana dai problemi dei cittadini.

Non siamo noi a scegliere i nostri rappresentanti democraticamente ma è una faccenda esclusiva delle segreterie di partito, qualche volta allargata fintamente ad una direzione politica, ma pur sempre stretta a pochi eletti che scelgono i rappresentanti più confacenti ai loro primari bisogni. Le preferenze spesso cadono su personaggi malleabili, preferibilmente obbedienti, in grado di agitare la coda a comando o in alternativa a stare a cuccia a seconda dei bisogni del padrone.

Questa stortura del nostro sistema si è ancora più ampliata grazie a quel famigerato referendum sui presunti tagli alle spese che non ha fatto altro che ridurre la rappresentanza politica e di conseguenza anche il nostro scenario democratico, abbassando sempre di più un livello politico che già è intollerabile.

Se avessero scelto di dimezzare lo stipendio di tutti i parlamentari avremmo avuto un benefico effetto sulle casse dello Stato senza stravolgere la Costituzione. Già conosciamo il 90% dei futuri componenti del Parlamento: i candidati di servizio si sentono poco motivati perché sicuri di non entrare e quelli che avranno il posto assicurato non si sforzano nemmeno di discutere con la gente, solo il minimo impegno, senza fatica. Nessuna vicinanza con la plebe ed ai loro problemi reali. Solo tanta allergia nei confronti della massa.

Lo capisci soprattutto quando li vedi girare dentro i mercati locali, una volta ogni cinque anni, completamente spaesati, schifati. Metterebbero la mascherina solo per non sentire l’odore dei cittadini, al massimo solo il profumo degli elettori. Ignari completamente del costo di un tozzo di pane, ne vanno fieri.

Ormai partiti e movimenti sono diventati solo dei comitati di affari dove ognuno deve essere funzionale al proprio gruppo di interesse. Si ergono a diversi dagli altri solo perché in quel momento conviene esserlo. Un momento dopo la casta si ricompatta per non perdere la poltrona. Il privilegio offre a chiunque una sensazione piacevole, difficile da abbandonare, soprattutto quando pensi di meritarlo. Questo è il nostro futuro, già scritto.