IL BLOG di Franco Parlavecchio | Il tradimento nella Torino bene e le accuse di "maschilismo": se fosse stata una donna a denunciare come sarebbe finita?

Quella che doveva essere solo una festa privata prematrimoniale della Torino “bene” è riuscita a guadagnare le prime pagine dei giornali come evento della settimana, addirittura la prima notizia della Stampa on line per ben due giorni. Questa ingiustificata visibilità ha scatenato una miriade di commenti da tastiera da parte di chi si è voluto immedesimare nella situazione. In particolare, tantissimi giudizi feroci nei confronti del banchiere che poco elegantemente ha confessato la sua verità, comunque inopportuna, davanti ad un centinaio di persone. Ma se la vicenda si fosse svolta a parti invertite? L’uomo fedifrago e la donna vittima vendicativa.

Chi in questi giorni si è identificato nello sputtanamento pubblico della parte femminile giudicando il soggetto un misogino maschilista con annessa violenza sessista, avrebbe potuto leggere la vicenda in modo diametralmente opposto giudicando lei una gran donna, coraggiosa ed onesta.

Sono solo punti di vista condizionati dal genere, dal politicamente corretto ma anche dalla lontananza fisica dell’evento.

Di tutt’altro avviso sicuramente sono state le donne presenti alla festa perché da vicino i fatti assumono una visione completamente differente e soprattutto le difese di genere si ribaltano in un istante. La solidarietà nel mondo femminile è inversamente proporzionale alla distanza; tanto più ti allontani e più ti senti solidale, più ti avvicini e meno dimostri propensione all'empatia. Perché al di là di ogni forma di patologia maschile, non solo nei comportamenti malati ma anche per una mentalità qualche volta di stampo medievale, il peggior nemico di una donna spesso è proprio la donna, in ambito lavorativo e personale. Ora però stendiamo un bel chissenefrega finale su questa storia che sa tanto di squallido e finiamola di guardare dal buco della serratura.