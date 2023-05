IL BLOG di Franco Parlavecchio | Gli pseudo ecologisti imbratta opere d'arte: ignoranti alla sbaraglio, Green peace è altra cosa

E’ nata una nuova era di pseudo ecologisti che per far sentire la propria voce decide di imbrattare i muri dei palazzi storici o di deturpare opere d’arte di incomparabile bellezza. Tutte dimostrazioni di ignoranza e totale rigetto per la nostra storia, dimenticando che ognuno di noi è corresponsabile degli attuali problemi ambientali. Nuovi rivoluzionari o cretini egocentrici alla ricerca di qualche telecamera?

C’era un’altra generazione di ecologisti, quella nata negli anni 80 e 90 che preferiva alzare la voce durante le manifestazioni ed organizzare qualche sana provocazione nel rispetto assoluto della nostra tradizione culturale e sociale con la speranza di poter migliorare il mondo in maniera pacifica. La forma più estrema e spettacolare era quella condotta da Greenpeace contro la caccia alle balene, affrontando le baleniere in mare aperto, fermando gli arpioni con i gommoni, una serie di azioni e provocazioni che avevano più efficacia di qualsiasi parola.

Due momenti storici molto diversi, due forme di protesta completamene opposte: la prima non prevede alcuna forma di dialogo ma solo la prepotenza di una verità assoluta che provoca danni con effetti esattamente opposti rispetto all’opinione pubblica e ad una sana cultura ecologista; la seconda era condita di dialogo anche infinito, misto a provocazione, non sempre seguito da effetti immediati ma che ha fatto nascere una maggiore consapevolezza popolare e globale sul tema del rispetto dell’ambiente e delle sue diversità.

Il tema attuale di un mondo composto da Governi poco consci dei problemi del cambiamento climatico e di tutte le sue conseguenze è reale ma non credo che la forma di ecologismo prepotente porterà alcun beneficio. Chi commette un reato anche in nome di una possibile e potenziale ragione va comunque fermato e condannato. Non si possono giustificare forme di estremismo come strumento di azione politica. Questi ragazzi vanno sanzionati anche con dure condanne ai servizi sociali e culturali per difendere le nostre bellezze come fondamento dell’ecologia del pensiero. Non si può perdonare solo perché il fine potrebbe essere corretto. Chiudere un occhio significa diventare complici. La crisi climatica è un dato di fatto e il nostro dovere è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica, cambiare le nostre abitudini di vita e sviluppare un modello economico di crescita che abbia come unico traguardo il rispetto dell’ambiente.