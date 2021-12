IL BLOG di Franco Parlavecchio | Giornalista molestata: lo stadio non deve essere un luogo di impunità, manca cultura del rispetto

Trovarsi in diretta televisiva ed essere molestati. E’ capitato alla telecronista sportiva Greta, involontaria protagonista di ciò che facciamo finta di non notare tutti i giorni senza telecamere. Soprattutto nei posti di lavoro la molestia è subdola; si passa dalla battuta di cattivo gusto all’azione infame soprattutto nei confronti di chi non può essere libero di scegliere, di chi rimane in silenzio per paura di perdere un reddito certo.

Chi sta intorno tace esattamente nello stesso modo in cui hanno taciuto coloro che hanno assistito alla molestia in diretta. Qualcuno si è girato dall’altra parte, altri hanno insultato la malcapitata quasi a simulare il gesto in una reazione da branco, mentre dallo studio giornalistico sportivo hanno minimizzato. Greta ha deciso di denunciare il colpevole, le cui giustificazioni post-azione hanno suonato peggiori del gesto stesso: per lui è stata solo una goliardata mista a rabbia perché aveva perso la sua squadra del cuore.

Come se lo stadio fosse una zona franca dove tutto è permesso. La punizione del Daspo emesso dal questore di Firenze per tenere lontano il reo dalle manifestazioni sportive è solo il solletico ad un elefante con la punta di uno spazzolino. Ora proviamo a lasciare da parte per un attimo l’episodio e ragioniamo a parti inverse.

Se il molestato fosse stato un uomo e fosse passata una tifosa a toccare il didietro del telecronista, cosa sarebbe successo? Il conduttore si sarebbe fatto una risata, gli altri tifosi avrebbero fatti i complimenti e dallo studio solo grandi applausi. La molestia sessuale svanita nel nulla. E se fosse stata un’altra donna a molestare la giornalista? Forse neanche in questo caso sarebbe montata la polemica. E se un uomo avesse molestato un altro uomo? Approcci simili che rispecchiano reazioni completamente diverse con un denominatore comune: un serio problema culturale, la cultura del rispetto, ancora non pervenuta.