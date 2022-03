IL BLOG di Fanco Parlvecchio | Non tutte le guerre fanno schifo... solo quelle mediatiche e occidentali. L'Europa delle tante chiacchiere e fatti zero

Febbraio 2022: siamo spettatori di una guerra che sembra solo fantasia crudele di qualche folle. La realtà è che di conflitti armati in giro per il mondo ce ne sono tanti, alcuni non fanno notizia, troppo lontani dai nostri occhi per generare dolore, troppo distanti dai nostri interessi economici per toccare la nostra sensibilità. Tutto questo è successo mentre sapevamo da tempo di questo attacco da parte della Russia. Addirittura l’intelligence americana aveva avvertito sul giorno e l’ora del primo bombardamento.

Da questa nuova crisi bellica abbiamo acquisito due certezze: l’Europa è sempre più un’entità astratta che non ha alcun peso politico. Non riesce a prendere decisioni univoche ma solo singole prese di posizione spesso dettate dai rapporti tra gli Stati. L’ONU, come al solito, è bloccata da veti e controveti, riesce solo a fare la cronaca di un conflitto annunciato ed incapace di prevenire. In entrambi i casi sono tutti impegnati in estenuanti e lunghissime riunioni dalle quali escono molto provati per non aver deciso niente.

Il tutto condito da una narrazione giornalistica che spesso supera i confini della decenza. Tra inviati pronti ad essere colpiti da una bomba pur di fare spettacolo mediatico. Qualcuno poi preferisce perdersi nel fascino perverso della resistenza ucraina come se ripercorresse momenti storici già vissuti e letti nei libri di storia, eccitandosi sulla pelle degli altri.

Pur sapendo da tempo quello che stava per succedere, non è stato creato un corridoio umanitario per la difesa di tutti quei civili che hanno deciso di lasciare la propria terra e i propri averi per quella legittima angoscia che si chiama paura. Tutto ciò mentre la popolazione ucraina attende il lancio della prossima bomba, forse sulla propria abitazione. Meglio non parlare della nostra diplomazia perché se mandiamo Di Maio a trattare con i russi rischiamo che il prossimo lancio sarà direttamente sulle nostre teste. Ora un po’ di silenzio, non disturbiamo le riunioni delle grandi teste che governano le sorti del mondo.