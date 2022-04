LA RIFLESSIONE del Prof GAETANO MOLLO | Quando si giocava a calcio per strada e la noia non era un nemico

Riceviamo e pubblichiamo una poesia, o una riflessione in versi, del professor Gaetano Mollo. La descrizione di un mondo che non c'è più, ma che non è molto lontano nel passato. Un mondo di giochi semplici, di pallone e soldatini, di tv e giornalini per ragazzi. Una riflessione che spinge lo sguardo lontano tra rimpianto del passato e paure del futuro.

Quando la città

pullulava di ragazzi

e le piazzette senza auto

erano campi da calcio.

A ritrovarsi giocatori

felici di fare goal

contro quella serranda

che fungeva da porta.

Senza pensare ad altro

che misurare se stessi

fra i giochi di strada

e i soldatini a casa.

Quando i giornalini

contornavano di allegria

una vita di fantasia

che appariva la più bella.

Quando arrivava la cena

e dopo Carosello veloci

si andava a dormire

sognando avventure.

Ora che i bambini

nelle loro camerette

cercano di uccidere

immagini di nemici e noia.

Gaetano Mollo