Nocera Umbra in lutto: addio al sindaco della difficile riscostruzione post-sisma

Nocera Umbra è in lutto per la scomparsa dell'avvocato Antonio Petruzzi che è stato un sindaco amato e molto stimato dalla comunità per il generoso impegno profuso negli anni in cui, uomo delle istituzioni, ha guidato la città nel difficilissimo percorso della fase di emergenza post sisma e dell’avvio della ricostruzione di tutto il territorio nocerino.

Il ricordo del Sindaco Bontempi: "È davvero con grande tristezza che voglio ricordare la figura dell’avvocato Antonio Petruzzi, che per tutti i nocerini era semplicemente ed affettuosamente “Tonino”, come figura di grandissimo spessore umano e culturale nonché, politico di rilievo ed amministratore scrupoloso ed attento al bene comune. Con la scomparsa di Antonio Petruzzi, perdiamo un pezzo importante della storia istituzionale della città di Nocera ma, soprattutto, perdiamo una persona onesta e di raffinata personalità. Esprimo, alla sua famiglia, le più sentite condoglianze mie personali, dell’Amministrazione comunale e della cittadinanza tutta". L'ex sindaco Petruzzi lascia la moglie Rita e il figlio Adriano.