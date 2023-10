Correva l'anno di Marco Saioni | 1911 Perugia: invasa dalle roulette mangiasoldi. Tra dipendenza e brogli: scatta l'autodifesa

Maledette macchinette, ormai presenti in ogni esercizio pubblico. Le chiamano roulettes, ordigni ruotanti e micidiali, capaci di sedurre e alleggerire i “poveri diavoli che si fanno abbindolare”. L’allarme debutta sulla stampa locale sotto forma di lettera. E’un lettore preoccupato, persuaso da rischi e brogli dei gestori fraudolenti, abili nell’indurre dipendenza da un arnese ingordo di moneta. Mica vero, replica un altro quotidiano. Le macchinette, dopo tutto, “rimangono mute in un canto di un qualunque negozio e non invitano nessuno ad azzardare il ventino”. Insomma gioca chi vuole, non come le partite a carte dove si chiamano amici a occupare un posto sul tavolo verde. Questo sarebbe il vero pericolo, di cui però nessuno parla, si rammarica il cronista.

Le roulettes apparvero a Milano nel 1905, importate dal rappresentante di una grande ditta americana che ne possedeva fabbrica e brevetto. In pochi anni si diffusero in maniera esponenziale. Si attivavano con una moneta da venti centesimi. Le tenevano i tabaccai, prevalentemente, ma erano frequenti anche nelle osterie e in altri locali aperti al pubblico come” la fiaschetteria Boheme di via Danzetta o la tabaccheria in Piazza Garibaldi”. C’era chi denunciava manomissione dei meccanismi o per l’insidia di alimentare il vizio. Qualche multa, certo, ma i magistrati non rilevarono mai particolari conflitti riguardo alle leggi vigenti sul gioco d’azzardo. Mano libera pertanto per gli impresari, di solito detentori delle macchine collocate negli esercizi pubblici, che dividevano con gli esercenti i profitti derivanti dall’uso.

Dapprima la vincita era convertita in consumazioni, seppure fosse usuale ottenerne il cambio in denaro. Presto arrivarono le “ roulettes del nichelino” in pratica slot machines, programmate per pagare le vincite, che secondo i gestori potevano consistere in somme quaranta volte la posta, direttamente in denaro contante. Un vero miraggio per molti giovani e operai, attratti dal facile guadagno, poi dalla fatale speranza di rifarsi, che di norma lasciava con le tasche vuote, avendo dissipato in un’ora il salario settimanale. Una passionaccia anche per Ferdinando, ventinovenne fruttarolo perugino, da tutti ritenuto più devoto alla Boheme di via Danzetta, che al suo bancone, tra cipolle e patate. Non che disdegnasse altre poste in città, poiché curioso di testare gli ultimi modelli di roulettes strillati dai vari esercenti. Era spettacolo per tutti vederlo introdurre monetine, date in pasto a un congegno insaziabile. Curiosamente le attingeva dalle tasche invece di utilizzare quelle che ogni tanto riusciva a vincere.

La fortuna gli arrideva, di tanto in tanto, ma solitamente era più frequente il contrario. Chiunque, dopo aver sperperato somme rilevanti per il proprio censo, si sarebbe arrestato, lui no, continuava fino a che la macchina esausta non lo ricompensava con lo scroscio di ventini. Solo allora, appagato e trionfante passava all’incasso tra l’ammirazione degli astanti. La cosa iniziò presto a turbare gli esercenti, ormai sospettosi per l’insolita tenacia del giocatore, sempre troppo fiducioso sulla fortuna che infine lo avrebbe premiato. L’arcano fu svelato dal loro rappresentante, uomo deputato allo svuotamento delle macchine per il recupero delle monete. Notevole fu la sorpresa del suddetto nel rilevare ovunque una quantità intollerabile di nichelini di stagno d’infimo conio, da sembrare buoni solo a qualche metro di distanza, ma evidentemente graditi al meccanismo.

Le indagini della pubblica sicurezza approdarono presto al fruttivendolo, che naturalmente negò ogni addebito. La prova regina incastrò Ferdinando poiché fu l’ultimo cliente a giocare in via Danzetta e l’ultima monetina fasulla era ancora lì, sospesa, in attesa di cadere con l’inserimento della successiva. Sorprendente la sua difesa dal mirabile ribaltamento di senso. E no, protestò con guizzo ribaldo, era lui il truffato poiché avendo introdotto monete buone, fu ripagato dalla macchina con quelle false, in parte era vero, salvo obiettare che anche quelle erano sue. La linea difensiva, seppure geniale, mostrava dunque qualche criticità e non gli evitò l’arresto, ma per tutti fu l’eroe che per un po’ riuscì a fregare le insidiose roulettes e vendicare il proletariato ludopatico, certo, solo per un po’ e poi, rien ne va plus.