Correva l'anno di Marco Saioni | Perugia 1910, Il razzismo della tedesca Bombe: "I perugini vivono come gli zingari". La città si ribellò alla "mangiapatate"

Fu lo scaltro imperatore Vespasiano a intuire il potenziale economico della minzione. L’urina, in virtù dell’alto contenuto di ammoniaca, era infatti largamente impiegata nelle “fulloniche” botteghe, dove si smacchiavano e tingevano gli indumenti. (I resti di una simile struttura sono visibili sotto il pavimento della chiesa di San Bevignate). Una tassa, pertanto, sulla diffusa raccolta di tale materia prima garantì notevoli introiti, magari suscitando biasimi e ironie per quel modo di fare cassa, da cui la celebre risposta “pecunia non olet”. All’imperatore è dovuto il copyright sul nome degli orinatoi. Ma se i soldi non avevano odori, i vespasiani sembra di sì, almeno nella Perugia protonovecentesca. Colpa, secondo il giornale “La democrazia” della cattiva manutenzione e la disattenzione delle guardie.

Del resto la soluzione di chiuderne alcuni per decenza non fa che peggiorare le cose. Gli utenti continuano, infatti, “a operare aggravando lo sconcio”. E allora si assiste a quella gara di rivoli che si rincorrono nelle scoscese strade, se non impacciati da nefaste dighe composte di maleodoranti corpi solidi deposti sulla battigia. Per non parlare di coloro, forse gestanti più riservati, che prediligono partorire negli oscuri androni dei palazzi. Talvolta è l’eco sinistro a tradire l’empio ma più spesso ricorre l’invettiva rabbiosa di chi rincasando si accorge che “il prodotto si attacca alle scarpe”. Da segnalare in proposito la curiosa ricorrenza di una réclame, spesso in pagina, celebrante le “premiate pillole Fattori” per debellare la stitichezza. Campioni gratis agli increduli. Che se ne siano avvalsi in troppi?

La denuncia della stampa progressista fa il paio con quella dell’”Unione Liberale” di qualche tempo prima, quando a governare la città era un’ amministrazione di diverso colore. Così il giornale conservatore riferisce su quegli “obbrobri che sono le latrine pubbliche” citando l’esperienza vissuta da un signore fiorentino che dopo aver usato quella di Porta San Pietro, uscì talmente maleodorante da suscitare l’ironia di un amico. Gli domandò, infatti, se avesse per caso fatto la fine di Andreuccio da Perugia, protagonista di una nota storia del Decamerone, fatto precipitare in un pozzo nero. Punzecchiature della stampa verso amministrazioni comunali di segno conservatore o progressista secondo l’orientamento del giornale, appartengono a un solido patrimonio di valori condivisi, salvo schierarsi come un esercito compatto contro il nemico, quando l’attacco arriva da fuori.

Stavolta il movente risiede in un articolo apparso su un quotidiano di Strasburgo a firma di un’erudita signora, Caterina Giese Bombe, la quale aveva soggiornato per qualche tempo a Perugia con il proprio marito, il critico d’arte Walter Bombe, autorevole membro del prestigioso Istituto germanico. Lo studioso si rese protagonista di uno scoop internazionale, rivelando i risultati di un suo studio, secondo cui i gessi conservati all’Accademia, tratti dalle sculture di Michelangelo per le tombe medicee, fossero opera originale del sommo artista e non calchi eseguiti da Vincenzo Danti nel 1573. Un’azzardata ipotesi che generò ampio dibattito e qualche sarcasmo. Tornando all’articolo della signora, in palese contrasto rispetto alla tradizione dei viaggiatori tedeschi, da Goethe in avanti, è comprensibile la reazione della stampa locale.

Vi si legge, infatti, che i perugini vivono come zingari, usi a magiare con le mani tenendosi il cappello. Al mercato con portano ceste ma fazzoletti annodati. Sporcizia e topi allignano nelle fatiscenti case, una di queste abitate proprio dai coniugi Bombe, assistiti da una “serva” con scarponi da montanara, capace di cucinare solo bollito e maccheroni. Del resto, continua la signora, gli italiani in genere hanno scarse esigenze per il cibo. Affermazione quantomeno incauta, quest’ultima, visto il successo tributato a Pellegrino Artusi che vent’anni prima aveva pubblicato il celeberrimo manuale di ricette “L’arte di mangiar bene”. Insomma un quadretto stereotipato e allegramente razzista, sebbene delineato con certa eleganza e ironia.

Il contrattacco non si fa attendere e il giorno dopo i due quotidiani perugini concentrano il fuoco piazzando due repliche al vetriolo. Più impulsiva quella dell’”Unione liberale” del tipo: ci sei venuta dalla Germania (a quel tempo la città era sotto impero tedesco) a insegnare l’educazione a noi, mangiapatate che non sei altro. Se avessi frequentato i nostri eleganti ristoranti, altro che i cavoli sgualciti di cui vi sfamate voi. La varietà e qualità dei nostri cibi ve li sognate. Da noi pasti eccellenti e serviti con grazia per finire con ottimo caffè, con o senza mistrà. Ma dove avete mangiato? E poi sappiano i tedeschi tutti che anche “nei deschi più frugali scintillano le stoviglie fiorite e linde e anche le forchette” Non parliamo poi del sole, l’arte, i paesaggi, cose a voi ignote. Tutto sommato una risentita difesa d’ufficio della perusinitas vilipesa.

“La democrazia” si affida invece a uno stile più britannico, dal taglio garbatamente ironico già nel titolo “Cortesie teutoniche” presentando la signora che “si scorda senza avvedersene di essere tale” oltre all’inclinazione nel raccontare insigni fandonie. Risulterebbe inoltre incomprensibile la permanenza in quell’alloggio, quantomeno indecoroso per persone del loro rango. Chissà quanto pagavano la domestica con le scarpe chiodate. Ma poi, in cauda venenum: “Abbiamo tuttavia capito benissimo che il suo malanimo contro di noi ha la sua ragione di essere…e di essere nient’altro che isterico sfogo di rappresaglia per quella mal celata espressione d’ilarità che il dottore suo consorte ha visto disegnarsi nei volti di noi perugini dopo il malaugurato affare dei gessi michelangioleschi”. Incarta e porta a casa.