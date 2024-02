Correva l'anno di Marco Saioni | Perugia 1912 – Scena western a Piscille con assalto al calesse

Dalle campagne circostanti la parrocchia di Piscille monta diffusa la protesta. Non ne possono più del tanfo prodotto dai liquami della distilleria Lemmi, liberi di scorrere per i fossi fino al Tevere. Chiazze d’acqua putrida, stagnante nelle gore, se non dilavate dalle piogge, rendono poi impossibile ogni uso irriguo. Famiglia di robusti possidenti terrieri, i Lemmi, come altri padroni prosperavano grazie al lavoro dei loro coloni, vincolati a patti agrari non propriamente ispirati a criteri di equità. Esistevano, infatti, obblighi di varia natura, imposti dai proprietari, sempre a scapito dei lavoratori. Un evidente aspetto feudale sopravvissuto nei contratti di mezzadria. Dati i rapporti di forza e la necessità di allestire il desco quotidiano, disagi e lamenti presto si arenavano nelle secche della rassegnazione, alimentando rancori impotenti. Dicono che mugugni e diatribe fossero frequenti tra Guido Lemmi e il suo colono, AlfredoVenturini, cinquantenne, padre di sette figli, la vita ammaccata da fatica e stenti. Troppe le bocche che affollavano il tavolo per cena, scarsa e meschina la dieta. Una collera atavica, la sua, condivisa da una moltitudine miseranda di moderni servi della gleba. L’arroganza

degli scarichi che avvelenavano rogge e canali non giovava a schiarire pensieri annebbiati.

Un quintale d’uva scelta per la sua fetente distilleria, quello sì avrebbe recato qualche sollievo, anche se male pagato. La consegna, avvenne secondo i patti ma non così il pagamento. Il padrone intendeva assodare altre pendenze poi avrebbe valutato un conguaglio, ove ricorresse il caso. C’erano conti da regolare poiché non ancora definiti da un accordo lasciato a metà. Pure poco avvezzo ai bilanci da contabile, Alfredo, una cosa l’aveva subito intuita. Per

quei grappoli non avrebbe visto un soldo, nonostante le ripetute sollecitazioni dei giorni a seguire. Si era fatta sera. Calesse e cavallo aspettavano il Lemmi dopo una giornata spesa a curare gli affari, lì a Ponte San Giovanni, luogo affollato di suoi poderi. Strada piacevole, tutta acclive verso Perugia, il passo lento e un gomitolo di tornanti. Avrebbe anche deviato un po', giunto alle porte cittadine, attraversando, sempre volentieri, Santa Giuliana e poi

aggredire l’ultimo strappo su, verso la via Baglioni, fino a casa. Giunto a Piscille, data la maggiore pendenza, il tragitto induceva flemma di passi al cavallo. Intese bene il saluto: ”Buonasera signor padrone”, la replica fu affidata a un cenno distratto di risposta mentre assegnava la quieta frustata di sprone all’animale.

Fu boato di sparo, il labbro piallato dal piombo, sapore ferrigno di sangue in gola. Alfredo, a due passi da lui impugnava un revolver, la faccia sconvolta. Smontò dal carro d’impulso, altri tre colpi sparati con impeto, uno ficcato tra le costole, l’altro a sfiorare la spalla, l’ultimo evitato con lesta mossa e finito sul cavallo. Uomo dotato di notevole forza, Giulio ingaggiò la lotta, consapevole del fatto che l’arma poteva contenere altri due proiettili. Non era igienico contare ancora sulla scarsa luciditàdel pistolero e la fortuna, finora benigna. Lotta violenta e terribile tra i due, entrambi persuasi che la pistola non avrebbe più sbagliato, non da quella distanza. Urla e sangue, corpi in assalto, poi la mano che disarma il colono, ormai riverso a terra, costretto da una presa al collo da sfiancare il respiro. Stavolta l’arma, rimessosi in posizione eretta, la teneva il padrone, pronto a sparare,

travolto com’era da una cascata d’adrenalina.

Fu improvvisa lucidità a dissuadere l’uomo “Non voglio ammazzarti”, fece al colono, alito di vino, sotto la luce radente del tramonto che scalpellava le rughe. Accorse qualcuno, allarmato dagli spari e anche due carabinieri di passo, che presero in consegna il feritore. Il fatto suscitò sgomento e sorpresa tra la comunità, ritenendo Alfredo uomo mite, incapace di nuocere ad alcuno. Un po’come la nota canzone di Paolo Pietrangeli, composta nel periodo più aspro del conflitto tra lavoro e capitale, che fa dire all’operaio sfruttato “mio caro padrone domani ti sparo…vent’anni di rabbia fan parlare così”.

I giornali associarono l’aggressione alle gesta brigantesche di mezzo secolo prima. All’ospedale rimossero il piombo e lo ricucirono. Paziente grave ma non in pericolo di vita. Prognosi di quindici giorni e la scampata replica pascoliana della cavallina storna. Per Alfredo e il suo sgangherato assalto alla diligenza, l’accusa di tentato omicidio e la prospettiva di sfogliare i tramonti, troppi per la sua età, da un’ostile inferriata.