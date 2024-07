Correva l'anno di Marco Saioni | Perugia 1878 - La travagliata missione di Mariano Guardabassi per un sarcofago misterioso

Segnalazioni di tesori d’arte a Farfa, nella Sabina, allora parte dell’Umbria, erano giunte alle stanze romane. Si parlò anche di “usi indecorosi degli stessi”. In effetti, i contadini del posto, più attenti alla funzionalità che alla suggestione culturale, avevano ravvisato nelle urne degli eccellenti contenitori per l'olio di oliva. Verificare lo stato delle cose fu la missione affidata a Mariano Guardabassi, figura di spicco della cultura perugina ottocentesca e ispettore onorario del ministero, il cui nome è associato

all’omonima collezione di oggetti conservati nel museo archeologico. I sopralluoghi confermarono la presenza di preziosi manufatti di epoca romana che il nostro non intendeva lasciarsi sfuggire. Convinse pertanto i dirigenti ministeriali, proponendo la concessione per il trasferimento “poiché per Roma non possono avere importanza e per Perugia sarebbe già qualche cosa, molto più che noi non possediamo nulla di quel genere”.

E sia dunque per il Museo Civico di codesta città, dove troveranno sede più degna e cura migliore, fu la risposta. Entusiasmo

da parte del Comune che si profuse in ringraziamenti, autorizzando subito la missione per il recupero, spese a carico dell’amministrazione. Giunto sul posto, Guardabassi si accinge a organizzare il trasloco. Impresa titanica per l’epoca,

considerato il tragitto e il luogo. Farfa è un monastero isolato e l';imponenza dei manufatti, i sarcofagi di marmo pesano quanto un SUV, oltre a richiedere massima attenzione per non danneggiare le delicate sculture, esigeva maestranze, mezzi e cautela.

Reperire e organizzare il team operativo palesa subito un problema. La nota che Guardabassi inoltra al comune di Perugia delinea, infatti, l'ambiente surreale derivante dall';operato dell'impiegato governativo indicatogli come referente, il quale “malato a Fara e ricaduto in debolezza di mente mi scrisse che non dovevo portare nulla perché esso aveva provveduto a tutto

cominciando da un maestro scalpellino praticissimo”. A presentarsi fu invece un cavatore di macine da mulino, senza aiutanti né attrezzi. Il governativo esaurito intese così espletato il proprio “problem solving”. Riavutosi dallo sgomento, il nostro riuscì tuttavia a mettere insieme uomini e attrezzature, grazie al coinvolgimento dell'agente rurale Giovannini. La squadra, composta di

alcuni pastori, si avvalse di animali da tiro, leve, rulli e carri, da cui la nota spese che annovera tra l’altro “vino somministrato ai pecorai e lavoranti, olio consumato durante le elaborazioni, fieno per i cavalli oltre ad una cassetta di dolci e bottiglie di rum per il Giovannini”.

Sul carro scoperto furono caricati il grande sarcofago, una vera di pozzo e alcuni reperti minori. Per gli altri cinque, costituiti da urne e un dolio, si aprì una curiosa trattativa, risolta provvisoriamente, e così riferita dal Guardabassi: “sono stato costretto di lasciare in luogo perché mancherebbero all’affittuario i recipienti da olio, al cui misero uso furono da altro condannate tutte le urne”. Il convoglio raggiunse finalmente la stazione, i beni affidati ai binari per il tragitto che li avrebbe condotti a Perugia. Certo, precisa Guardabassi, che “Senza questo accozzo di sfavorevoli combinazioni credo che il tempo, la spesa e l’incomodo sarebbero stati minori!»

Ma cosa si portò a casa l’indefesso Mariano? Essenzialmente un grandioso sarcofago con la rappresentazione del mito di Meleagro, eroe ucciso in battaglia poiché tradito dalla madre dopo che questi aveva fatto strage di zii, del resto i parenti si erano messi di traverso per via di certe scelte del giovane, volte a favorire una fanciulla, Atalanta, forse ritenuta più appetibile rispetto ai

vincoli parentali. La scena descritta nel sarcofago si concentra sul funerale dell’eroe e il suicidio della madre pentita. Notevolissima la drammaticità espressa dal corpo abbandonato di Meleagro che trova evidenti riscontri nelle varie successive rappresentazioni della deposizione di Cristo. Altro manufatto è la vera di pozzo con cenni di battaglia fra greci e amazzoni, un popolo agguerrito questo, composto di sole donne e importante mito classico.

Dato che la condizione anatomica non consentiva la discendenza, le pure integraliste ragazze scendevano periodicamente a patti con i maschi del vicinato. Il compromesso si limitava tuttavia al minimo sindacale, tanto per raggiungere l'obiettivo, se poi il nascituro presentava caratteristiche maschili era rispedito come merce fallata. I due pregevoli manufatti sono esposti al museo

archeologico nazionale di Perugia.