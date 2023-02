LIBERO PENSIERO Brt e falsi primati

BRT e falsi primati. L'annuncio che il BRT perugino è il primo in Italia non corrisponde a verità. O, almeno, è vero solo in parte.

Abbiamo già ricordato, su queste colonne, che quello Riccione stazione - Rimini stazione di 9, 5 km è già operativo.

Ci sono però alcune fondamentali differenze rispetto al “nostro” che verrà.

Per il Riccione-Rimini, si tratta di una alimentazione a trazione elettrica tipo filobus, ossia il mezzo si alimenta in rete aerea. Il Riccione-Rimini corre al 100% in sede propria [foto], diversamente da quello perugino che viaggia al 60% in sede stradale. Ossia condividendo la strada col traffico normale. Dispone, dunque, di corsia propria nella misura del 40%. È invece vero il fatto che quello perugino sarà il primo con trazione tramite batterie. Che purtroppo non è un primato di cui vantarsi. Considerando gli alti costi di esercizio.

Non si capisce il motivo per cui a Perugia si è scelta la soluzione più costosa, sia per la realizzazione che per l’esercizio.

Questo è quanto dovuto ai lettori. In omaggio al principio “Amicus Plato, magis amica Veritas”.