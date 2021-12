IL BLOG di Franco Parlavecchio | La Polizia costretta a verificare il green pass. Morale: il virus circola libero come i ladri

Voglio esprimere tutta la mia solidarietà e vicinanza verso le forze dell’ordine che da qualche giorno, grazie alla direttiva del Ministero dell’Interno, sono costrette a svolgere il lavoro di controllori di green pass. Mi è capitato di incontrare una volante della polizia con dentro due agenti fermi davanti ad un locale pubblico che in modo estremamente gentile chiedevano di mostrare il certificato all’ingresso. E’ stato un attimo, da tutori della nostra sicurezza a semplici esaminatori del pass come se fossero i bigliettai degli autobus di un tempo.

Un modo per mortificare chi ha scelto un mestiere difficile e logorante che nel corso degli anni ha già visto diminuire risorse, mezzi e personale. Ovviamente chi è stato scelto per occuparsi di questa mansione sarà sottratto a svolgere l’arduo compito di tutelare la sicurezza dei cittadini. Le risorse umane non sono state integrate, gli agenti sul campo sono sempre gli stessi. Si poteva decidere in modo diverso, perché indipendentemente dai controlli e dalle sanzioni tutto dipende dal senso di responsabilità dei cittadini nel rispettare le regole, non sempre ineccepibile.

Con questo provvedimento si rischia di dare solo un segnale ulteriore di impunità per tutti coloro che scelgono di delinquere. E magari qualche positivo al Covid continua a girare liberamente come abbiamo visto dalla falla emersa nel sistema. Non è mai entrato in funzione, infatti, il meccanismo automatico di revoca del Green Pass a fronte di un neo positivo perché la piattaforma dei tamponi non comunica con quella dei Green Pass. Quindi se un vaccinato scopre di essere positivo il referto del tampone non provoca la sospensione del certificato verde. Quindi il virus circola libero come i delinquenti.

Pazienza se poi in questi giorni sono aumentati i furti nelle case o vedete uno spacciatore libero di “lavorare” in ogni angolo di strada. Loro magari hanno il certificato verde regolare e si stanno solo guadagnando la giornata… Non c’è tempo per queste sciocchezze. Ora siamo in emergenza Covid, i reati sono solo un problema secondario. Se malauguratamente dovesse capitarvi come ospite un ladro, provate a chiedere un risarcimento al Governo che ha distratto gli addetti alla sicurezza per svolgere altri compiti. Ormai spacciatori, ladri, rapinatori, se la ridono alla grande, stanno festeggiando, forse in questo momento proprio a casa tua.