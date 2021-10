Il blog di Franco Parlavecchio | L'obbligo della mascherina a scuola fino alla fine dell'anno... altro esempio di limitato buonsenso

Dopo oltre un mese dall’inizio del nuovo anno scolastico non si è ancora levata voce di fronte ad un’altra sgradevole sorpresa, una circolare ministeriale che rappresenta l’ennesimo atto di distacco dalla realtà. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione del Covid, in tutte le scuole è diventato obbligatorio l’utilizzo delle mascherine, fatta eccezione per i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine e per lo svolgimento delle attività sportive.

Fin qui sembrerebbe tutto più o meno normale ma…Secondo questo “imprescindibile” documento, i bambini dai 6 anni in su sarebbero tenuti ad indossare la mascherina per tutte le 5 ore di lezione senza avere mai la possibilità di toglierla, nemmeno quando sono seduti distanziati. Anche se accomodati in solitudine nei famosi banchi singoli che lo scorso anno tutte le scuole sono state obbligate ad accogliere a spese di noi contribuenti. Questa fermezza nel voler essere rigidi a tutti i costi, soprattutto nei confronti dei bambini più piccoli che fino a pochi mesi fa erano assolutamente liberi di non indossarle, dimostra il solito limitato buonsenso.

Sarebbe stata molto più sana un’applicazione graduale della regola, magari educando i piccoli sulla necessità di mantenere le distanze o di indossare la mascherina quando si sta in piedi durante qualsiasi spostamento e soprattutto insegnando il rispetto delle norme essenziali per evitare il contagio. In sintesi, una funzione educativa. E’ corretto applicare le regole ma sarebbe anche altrettanto giusto non accanirci con protervia contro i portatori del nostro futuro. Poi si può decidere di rispettarle in maniera rigida o di adattarle alla vita reale e relazionale, soprattutto se i ragazzi, un momento dopo usciti dalle scuole, si ritrovano completamente appiccicati e senza dispositivi di protezione.

A meno che l’obiettivo finale non sia quello di far crescere dei futuri insicuri e impreparati che non potranno avere nemmeno la possibilità di leggere il labiale dei loro insegnanti, aumentando i già gravi problemi di comunicazione interpersonale figli della nostra epoca tutta social. E la cui unica ambizione futura potrà essere solo quella di diventare ministri dell’istruzione…